В ночь на 25 сентября неизвестные дроны парализовали работу аэропорта Ольборга. Министр обороны страны считает,

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Danmarks Radio.

Смотрите также Дроны снова летали над Данией, парализованный аэропорт Ольборга: все о резонансном инциденте

Как Дания реагирует на дроны?

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен считает, что за инцидентами с дронами в Дании стоят профессионалы.

Это точно не похоже на стечение обстоятельств. Это выглядит систематически. Это то, что я бы назвал гибридной атакой,

– сказал он.

В то же время чиновник отметил, что прямой военной угрозы для Дании пока нет.

На пятницу, 26 сентября, запланирована встреча с Еврокомиссией, рядом стран и министром обороны Украины по усилению дронового потенциала в Европе.

Что известно о дронах в Дании в ночь на 25 сентября?