Министр обороны Дании считает налет дронов гибридной атакой: он назвал, кто за этим стоит
- Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен считает, что за атакой дронов на аэропорт Ольборга стоят профессионалы и называет это гибридной атакой.
- Запланирована встреча с Еврокомиссией, различными странами и министром обороны Украины для обсуждения усиления дронового потенциала в Европе.
В ночь на 25 сентября неизвестные дроны парализовали работу аэропорта Ольборга. Министр обороны страны считает,
Как Дания реагирует на дроны?
Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен считает, что за инцидентами с дронами в Дании стоят профессионалы.
Это точно не похоже на стечение обстоятельств. Это выглядит систематически. Это то, что я бы назвал гибридной атакой,
– сказал он.
В то же время чиновник отметил, что прямой военной угрозы для Дании пока нет.
На пятницу, 26 сентября, запланирована встреча с Еврокомиссией, рядом стран и министром обороны Украины по усилению дронового потенциала в Европе.
Что известно о дронах в Дании в ночь на 25 сентября?
В ночь на 25 сентября неизвестные дроны фиксировали над аэропортом Ольборга. Более 4 часов аэропорт был закрыт для всех рейсов.
Точное количество дронов на этот раз неизвестно – так же загадкой остается тип и кто их запустил. Ни один беспилотник не сбили.
Кроме Ольборга, неизвестные дроны летали и вблизи аэропортов Эсбьерг и Сендерборг и на военной базе Скридструп, где размещены датские истребители F-16 и F-35.
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала заметил, что инцидентами с дронами Россия хочет побудить европейцев заниматься собственной безопасностью, вместо поддержки Украины. Сейчас беспилотники фиксируют в странах, которые больше всего помогают Киеву.