У ніч проти 25 вересня невідомі дрони паралізували роботу аеропорту Ольборга. Міністр оборони країни вважає, що це гібридна атака.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Danmarks Radio.

Як Данія реагує на дрони?

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен вважає, що за інцидентами з дронами у Данії стоять професіонали.

Це точно не схоже на збіг обставин. Це виглядає систематично. Це те, що я б назвав гібридною атакою,

– сказав він.

Водночас посадовець наголосив, що прямої військової загрози для Данії наразі немає.

На п'ятницю, 26 вересня, запланована зустріч з Єврокомісією, низкою країн та міністром оборони України щодо посилення дронового потенціалу в Європі.

Що відомо про дрони в Данії в ніч на 25 вересня?