"Были очень близки": в Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон
- 13 сентября российский дрон залетел в Румынию.
- F-16 не смогли сбить вражеский беспилотник.
Вечером 13 сентября российский дрон залетел в Румынию. Он почти час находился в воздушном пространстве страны НАТО.
Румыния подняла в воздух два боевых самолета F-16, которые отправились на перехват российского беспилотника. Однако сбить вражеский дрон истребителям так и не удалось. Причину назвал министр обороны страны Йонуц Моштяну в эфире телеканала Antena 3 CNN, передает 24 Канал.
Почему румынские самолеты не сбили российский дрон?
По словам министра, F-16 были "очень близки" к тому, чтобы сбить БПЛА. Однако дрон летел очень низко, в какой-то момент он изменил направление движения и полетел в Украину.
Моштяну напомнил, что румынские пилоты могут сбивать вражеские беспилотники над территорией страны благодаря новому закону, который приняли весной.
Заметим, что вечером жителям северной части уезда Тулча в Румынии прислали предупреждение RO-Alert о вероятности падения объектов из воздушного пространства. В министерстве обороны сообщили, что БПЛА не летал над населенными районами и не представлял непосредственной угрозы для безопасности людей.
Владимир Зеленский отреагировал на вторжение российского беспилотника в Румынию. Президент Украины рассказал, что дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.
Что известно об атаке России на Польшу?
- Одновременно с Румынией 13 сентября дроновая угроза нависла и над Польшей. Беспилотники в страну не залетали, однако в восточных регионах была объявлена воздушная тревога, а самолеты и ПВО были приведены в полную боевую готовность.
- 10 сентября ночью 19 российских беспилотников залетели в Польшу. Страна НАТО впервые сбивала вражеские дроны.
- Варшава считает атаку дронов сознательной провокацией России, а та в свою очередь отрицает.