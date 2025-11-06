Подозрительные дроны парализовали работу аэропорта на юге Швеции
- Вечером 6 ноября дроны заметили в районе аэропорта Гетеборг-Ландветтер.
- Некоторые рейсы пришлось перенаправить.
Страны Европы все больше страдают из-за угрозы неизвестных беспилотников. Так, вечером 6 ноября дроны фиксировали в районе аэропорта Гетеборг-Ландветтер в южной Швеции.
Об очередном инциденте с чужими беспилотниками информирует Aftonbladet, передает 24 Канал.
Почему аэропорт на юге Швеции приостановил работу?
О полетах неизвестных дронов сообщили в Шведском управлении гражданской авиации. Из-за вероятной воздушной угрозы местный аэропорт Гетеборг-Ландветтер временно приостановил работу.
Могу подтвердить, что дроны заметили в Ландветтере. Сейчас воздушное движение приостановлено,
– сказал представитель управления Бьорн Ставас.
Рейсы, направлявшихся в Гетеборг, временно перенаправляют в другие аэропорты, в частности в Копенгаген.
Кстати, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала обратил внимание на то, что подобные инциденты происходят в небе государств, которые являются крупнейшими спонсорами военной помощи Украине. Поэтому Россия, вероятно, создает психологическое давление, чтобы заставить европейских союзников уделять больше внимания собственной безопасности.
Неизвестные дроны в небе Европы: последние новости
В центре бельгийского Остенде накануне, 5 ноября, фиксировали пролет неизвестного дрона. Из-за опасности в Брюсселе и Льеже закрывали аэропорты. Поскольку подобные случаи в стране повторяются, НАТО предложило Бельгии помощь.
В тот же день приостанавливал работу и аэропорт Вилюса. Ограничения на полеты продолжались около получаса, однако охрану аэропорта усилили.
Ранее в Эстонии вблизи военного городка Реедо сбили неизвестный дрон. Силы обороны вместе с полицией искали аппарат, но на месте падения его не нашли.
Между тем в Испании 27 октября из-за появления неизвестного дрона временно закрыли аэропорт Аликанте.
Кроме того, 19 октября из-за беспилотников останавливали работу аэропорта Пальма-де-Майорка.