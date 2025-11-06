Подозрительные дроны парализовали работу аэропорта на юге Швеции

Страны Европы все больше страдают из-за угрозы неизвестных беспилотников. Так, вечером 6 ноября дроны фиксировали в районе аэропорта Гетеборг-Ландветтер в южной Швеции.

Об очередном инциденте с чужими беспилотниками информирует Aftonbladet, передает 24 Канал.

Актуально НАТО предлагает Бельгии помощь после нескольких случаев с появлением неизвестных дронов

Почему аэропорт на юге Швеции приостановил работу?

О полетах неизвестных дронов сообщили в Шведском управлении гражданской авиации. Из-за вероятной воздушной угрозы местный аэропорт Гетеборг-Ландветтер временно приостановил работу.

Могу подтвердить, что дроны заметили в Ландветтере. Сейчас воздушное движение приостановлено,

– сказал представитель управления Бьорн Ставас.

Рейсы, направлявшихся в Гетеборг, временно перенаправляют в другие аэропорты, в частности в Копенгаген.

Кстати, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала обратил внимание на то, что подобные инциденты происходят в небе государств, которые являются крупнейшими спонсорами военной помощи Украине. Поэтому Россия, вероятно, создает психологическое давление, чтобы заставить европейских союзников уделять больше внимания собственной безопасности.

Неизвестные дроны в небе Европы: последние новости