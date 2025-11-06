Підозрілі дрони паралізували роботу аеропорту на півдні Швеції

Країни Європи все більше потерпають через загрозу невідомих безпілотників. Так, ввечері 6 листопада дрони фіксували в районі аеропорту Гетеборг-Ландветтер у південній Швеції.

Про черговий інцидент з чужими безпілотниками інформує Aftonbladet, передає 24 Канал.

Актуально НАТО пропонує Бельгії допомогу після кількох випадків з появою невідомих дронів

Чому аеропорт на півдні Швеції призупинив роботу?

Про польоти невідомих дронів повідомили у Шведському управлінні цивільної авіації. Через імовірну повітряну загрозу місцеве летовище Гетеборг-Ландветтер тимчасово призупинило роботу.

Можу підтвердити, що дрони помітили в Ландветтері. Наразі повітряний рух призупинено,

– сказав речник управління Бйорн Ставас.

Рейси, що прямували до Гетеборга, тимчасово перенаправляють до інших аеропортів, зокрема до Копенгагена.

До речі, військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в етері 24 Каналу звернув увагу на те, що подібні інциденти відбуваються у небі держав, які є найбільшими спонсорами військової допомоги України. Тож Росія, ймовірно, створює психологічний тиск, аби змусити європейських союзників приділяти більше уваги власній безпеці.

Невідомі дрони в небі Європи: останні новини