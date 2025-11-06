Підозрілі дрони паралізували роботу аеропорту на півдні Швеції
- Увечері 6 листопада дрони помітили в районі аеропорту Гетеборг-Ландветтер.
- Деякі рейси довелося перенаправити.
Країни Європи все більше потерпають через загрозу невідомих безпілотників. Так, ввечері 6 листопада дрони фіксували в районі аеропорту Гетеборг-Ландветтер у південній Швеції.
Про черговий інцидент з чужими безпілотниками інформує Aftonbladet, передає 24 Канал.
Актуально НАТО пропонує Бельгії допомогу після кількох випадків з появою невідомих дронів
Чому аеропорт на півдні Швеції призупинив роботу?
Про польоти невідомих дронів повідомили у Шведському управлінні цивільної авіації. Через імовірну повітряну загрозу місцеве летовище Гетеборг-Ландветтер тимчасово призупинило роботу.
Можу підтвердити, що дрони помітили в Ландветтері. Наразі повітряний рух призупинено,
– сказав речник управління Бйорн Ставас.
Рейси, що прямували до Гетеборга, тимчасово перенаправляють до інших аеропортів, зокрема до Копенгагена.
До речі, військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в етері 24 Каналу звернув увагу на те, що подібні інциденти відбуваються у небі держав, які є найбільшими спонсорами військової допомоги України. Тож Росія, ймовірно, створює психологічний тиск, аби змусити європейських союзників приділяти більше уваги власній безпеці.
Невідомі дрони в небі Європи: останні новини
У центрі бельгійського Остенде напередодні, 5 листопада, фіксували проліт невідомого дрона. Через небезпеку в Брюсселі та Льєжі закривали аеропорти. Оскільки подібні випадки в країні повторюються, НАТО запропонувало Бельгії допомогу.
Того ж дня призупиняв роботу й аеропорт Вілюса. Обмеження на польоти тривали близько пів години, проте охорону аеропорту посилили.
Раніше в Естонії поблизу військового містечка Реедо збили невідомий дрон. Сили оборони разом із поліцією шукали апарат, але на місці падіння його не знайшли.
Тим часом в Іспанії 27 жовтня через появу невідомого дрона тимчасово закрили аеропорт Аліканте.
Крім того, 19 жовтня через безпілотники зупиняли роботу летовища Пальма-де-Майорка.