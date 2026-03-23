Поймали туристов, которые запускали дроны возле одной из главных баз флота Норвегии
Об этом пишет NRK.
Что известно о дронах возле базы ВМС Норвегии?
Инцидент произошел в субботу, 21 марта. Иностранцы нарушили запрет на дроны в районе Рамсунду на севере страны.
Справочно. Это небольшое село и военно-морская база НАТО в коммуне Хьелльсунн. Оно расположено на берегу пролива, а рядом проходят туристические маршруты.
Полицию сообщили о нескольких дронов в запретной зоне. За этим стояла иностранная туристическая группа из шести человек.
Все они были оштрафованы, а два дрона конфискованы.
"Полиция продолжит расследование дела в отношении трех человек, их допросили", – также добавили в NRK.
Действительно ли это были туристы, или российские шпионы – не сообщается.
Россия шпионит в Европе
В январе были сообщения о том, что Россия увеличила количество шпионов вблизи границы с Норвегией. Они пытались проникать на ее территорию на рыболовных судах через норвежские порты.
Российские шпионы регулярно выдают себя и в других странах. В частности, в Латвии Россия вербует людей с криминальным прошлым для осуществления диверсий против военных и критически важных объектов. В феврале были задержаны 4 человека, которые собирали информацию о гражданской и военной инфраструктуре страны.
Также ранее в эксклюзивной колонке для 24 Канала Олег Савицкий, стратегический советник Razom We Stand, рассказывал, как Россия работает через ученых в ЕС. Одной из ключевых фигур является Катя Яфимава. Это многолетняя исследовательница европейских газовых рынков, сотрудница Оксфордского Института Энергетических Исследований и вице-председатель Группы экспертов по газу Европейской Экономической Комиссии ООН. Отмечается, что в течение почти 20 лет ее публичные позиции совпадают с ключевыми интересами "Газпрома" и России.
А в Швеции еще летом 2025 года храм РПЦ заподозрили в шпионаже. Он расположен рядом с аэропортом, и туда ограничен доступ для посетителей. К тому же настоятель церкви Павел Макаренко имеет связи с российской разведкой, ранее он был осужден за финансовые мошенничества и получил медаль за службу разведке.