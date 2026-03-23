Об этом пишет NRK.

Что известно о дронах возле базы ВМС Норвегии?

Инцидент произошел в субботу, 21 марта. Иностранцы нарушили запрет на дроны в районе Рамсунду на севере страны.

Справочно. Это небольшое село и военно-морская база НАТО в коммуне Хьелльсунн. Оно расположено на берегу пролива, а рядом проходят туристические маршруты.

Полицию сообщили о нескольких дронов в запретной зоне. За этим стояла иностранная туристическая группа из шести человек.

Все они были оштрафованы, а два дрона конфискованы.

"Полиция продолжит расследование дела в отношении трех человек, их допросили", – также добавили в NRK.

Действительно ли это были туристы, или российские шпионы – не сообщается.

Россия шпионит в Европе