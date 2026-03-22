Друг Трампа сдал бывшую в миграционную службу, чтобы отобрать общего сына, – NYT
- Паоло Замполли, соратник Трампа, якобы использовал иммиграционную систему, чтобы добиться депортации своей бывшей во время борьбы за опеку над сыном.
- СМИ сообщают, что дело было представлено как важное для лица, близкого к Белому дому, что вызвало вопросы о возможном злоупотреблении влиянием.
В США разгорелся скандал из-за действий соратника Дональда Трампа во время судебной борьбы за ребенка. По данным журналистов, он обратился в иммиграционную службу, чтобы добиться депортации своей бывшей партнерши.
В конце концов женщину выслали из страны, что вызвало волну возмущения. Об этом сообщает New York Times.
Соратник Трампа оказался в центре скандала: что известно?
В США разгорелся громкий скандал после того, как близкий к президенту Дональду Трампу чиновник, по данным журналистов, использовал иммиграционную систему в собственных интересах во время борьбы за опеку над сыном.
Речь идет о бизнесмене и дипломате Паоло Замполли – давнего знакомого Трампа, которого связывают с его политическим окружением. Он обратился к высокопоставленному чиновнику Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), чтобы помочь задержанию своей бывшей партнерши – гражданки Бразилии.
По информации журналистов, женщина на тот момент уже имела проблемы с законом и находилась под стражей по делу, связанной с мошенничеством. Замполли, узнав об этом, якобы использовал ситуацию как возможность повлиять на ход дела по опеке над их сыном.
После этого женщину перевели под юрисдикцию иммиграционной службы, а затем депортировали в Бразилию.
По данным СМИ, во время коммуникации с ICE отмечалось, что дело является "важным для человека, близкого к Белому дому", что вызвало дополнительные вопросы относительно возможного злоупотребления влиянием.
Сам Замполли отрицает, что пытался использовать государственные органы для собственной выгоды.
Я лишь пытался понять юридические последствия ситуации и не влиял на решение о депортации,
– утверждает он.
В то же время в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что депортация состоялась в соответствии с законодательством и не была политически мотивированной.
Кто такой Паоло Замполли?
Паоло Замполли позиционировал себя как близкий к семье Дональда и Мелании Трампов и неоднократно называл себя их другом. По его словам, их объединяли общие интересы, в частности любовь к роскоши.
Он также утверждал, что именно он в 1998 году познакомил Трампа с Меланией Кнаусс – тогда еще моделью из Словении. Знакомство якобы состоялось в нью-йоркском клубе Kit Kat, после чего между ними начались отношения.
Как модельный агент Замполли имел контакты с финансистом Джеффри Эпштейном, которого позже обвинили в сексуальных преступлениях. По данным СМИ, они обсуждали возможную покупку модельного агентства. В то же время имя Замполли неоднократно фигурировало в "файлах Эпштейна", хотя сам он отрицал наличие близких или личных отношений с ним.
С Амандой Унгаро, которая на тот момент была 17-летней моделью, Замполли познакомился в 2002 году в одном из ночных клубов на Манхэттене. По ее словам, она прилетела в Нью-Йорк самолетом Эпштейна, однако после той встречи больше с ним не контактировала.