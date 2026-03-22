Зрештою жінку вислали з країни, що викликало хвилю обурення. Про це повідомляє New York Times.

Соратник Трампа опинився в центрі скандалу: що відомо?

У США розгорівся гучний скандал після того, як близький до президента Дональда Трампа посадовець, за даними журналістів, використав імміграційну систему у власних інтересах під час боротьби за опіку над сином.

Йдеться про бізнесмена і дипломата Паоло Замполлі – давнього знайомого Трампа, якого пов’язують із його політичним оточенням. Він звернувся до високопосадовця Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), щоб посприяти затриманню своєї колишньої партнерки – громадянки Бразилії.

За інформацією журналістів, жінка на той момент вже мала проблеми із законом і перебувала під вартою у справі, пов’язаній із шахрайством. Замполлі, дізнавшись про це, нібито використав ситуацію як можливість вплинути на перебіг справи щодо опіки над їхнім сином.

Після цього жінку перевели під юрисдикцію імміграційної служби, а згодом депортували до Бразилії.

За даними ЗМІ, під час комунікації з ICE наголошувалося, що справа є "важливою для людини, близької до Білого дому", що викликало додаткові питання щодо можливого зловживання впливом.

Сам Замполлі заперечує, що намагався використати державні органи для власної вигоди.

Я лише намагався зрозуміти юридичні наслідки ситуації та не впливав на рішення щодо депортації,

– стверджує він.

Водночас у Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що депортація відбулася відповідно до законодавства і не була політично вмотивованою.

Хто такий Паоло Замполлі?