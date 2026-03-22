Зрештою жінку вислали з країни, що викликало хвилю обурення. Про це повідомляє New York Times.
Соратник Трампа опинився в центрі скандалу: що відомо?
У США розгорівся гучний скандал після того, як близький до президента Дональда Трампа посадовець, за даними журналістів, використав імміграційну систему у власних інтересах під час боротьби за опіку над сином.
Йдеться про бізнесмена і дипломата Паоло Замполлі – давнього знайомого Трампа, якого пов’язують із його політичним оточенням. Він звернувся до високопосадовця Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), щоб посприяти затриманню своєї колишньої партнерки – громадянки Бразилії.
За інформацією журналістів, жінка на той момент вже мала проблеми із законом і перебувала під вартою у справі, пов’язаній із шахрайством. Замполлі, дізнавшись про це, нібито використав ситуацію як можливість вплинути на перебіг справи щодо опіки над їхнім сином.
Після цього жінку перевели під юрисдикцію імміграційної служби, а згодом депортували до Бразилії.
За даними ЗМІ, під час комунікації з ICE наголошувалося, що справа є "важливою для людини, близької до Білого дому", що викликало додаткові питання щодо можливого зловживання впливом.
Сам Замполлі заперечує, що намагався використати державні органи для власної вигоди.
Я лише намагався зрозуміти юридичні наслідки ситуації та не впливав на рішення щодо депортації,
– стверджує він.
Водночас у Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що депортація відбулася відповідно до законодавства і не була політично вмотивованою.
Хто такий Паоло Замполлі?
Паоло Замполлі позиціонував себе як близький до родини Дональда і Меланії Трампів та неодноразово називав себе їхнім другом. За його словами, їх об’єднували спільні інтереси, зокрема любов до розкоші.
Він також стверджував, що саме він у 1998 році познайомив Трампа з Меланією Кнаусс – тоді ще моделлю зі Словенії. Знайомство нібито відбулося у нью-йоркському клубі Kit Kat, після чого між ними почалися стосунки.
Як модельний агент Замполлі мав контакти з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого пізніше звинуватили у сексуальних злочинах. За даними ЗМІ, вони обговорювали можливу купівлю модельного агентства. Водночас ім’я Замполлі неодноразово фігурувало у "файлах Епштейна", хоча сам він заперечував наявність близьких чи особистих стосунків із ним.
З Амандою Унгаро, яка на той момент була 17-річною моделлю, Замполлі познайомився у 2002 році в одному з нічних клубів на Мангеттені. За її словами, вона прилетіла до Нью-Йорка літаком Епштейна, однак після тієї зустрічі більше з ним не контактувала.