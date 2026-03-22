В конце концов женщину выслали из страны, что вызвало волну возмущения. Об этом сообщает New York Times.

Соратник Трампа оказался в центре скандала: что известно?

В США разгорелся громкий скандал после того, как близкий к президенту Дональду Трампу чиновник, по данным журналистов, использовал иммиграционную систему в собственных интересах во время борьбы за опеку над сыном.

Речь идет о бизнесмене и дипломате Паоло Замполли – давнего знакомого Трампа, которого связывают с его политическим окружением. Он обратился к высокопоставленному чиновнику Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), чтобы помочь задержанию своей бывшей партнерши – гражданки Бразилии.

По информации журналистов, женщина на тот момент уже имела проблемы с законом и находилась под стражей по делу, связанной с мошенничеством. Замполли, узнав об этом, якобы использовал ситуацию как возможность повлиять на ход дела по опеке над их сыном.

После этого женщину перевели под юрисдикцию иммиграционной службы, а затем депортировали в Бразилию.

По данным СМИ, во время коммуникации с ICE отмечалось, что дело является "важным для человека, близкого к Белому дому", что вызвало дополнительные вопросы относительно возможного злоупотребления влиянием.

Сам Замполли отрицает, что пытался использовать государственные органы для собственной выгоды.

Я лишь пытался понять юридические последствия ситуации и не влиял на решение о депортации,

– утверждает он.

В то же время в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что депортация состоялась в соответствии с законодательством и не была политически мотивированной.

Кто такой Паоло Замполли?