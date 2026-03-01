Пожары и пострадавшие: два престижных отеля в Дубае повреждены обломками иранских ракет

В Дубае два известных отеля получили повреждения из-за падения обломков иранских ракет, перехваченных системами противовоздушной обороны. Речь идет о Fairmont, что на острове Пальма-Джумейра, и Burj Al Arab.

Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на местные власти.

Что известно о поврежденных отелях в Дубае?

В результате пожара в Fairmont The Palm травмировались четыре человека – им оказали необходимую медицинскую помощь. В Burj Al Arab пострадавших не зафиксировано.

Также взрывы прогремели в Абу-Даби и других городах региона Персидского залива во время иранских ракетных атак, где сработали системы ПВО. Сообщается и об атаке на международный аэропорт Дубая.

Отметим также, что ранее Минобороны ОАЭ резко раскритиковало атаки Ирана и заявило о своем праве на ответ. В ведомстве подчеркнули, что этот удар является "коварным нарушением суверенитета и норм международного права".

Отель в Дубае загорелся в результате иранской атаки: смотрите видео из сети

Кстати, ураинка, которая сейчас живет в ОАЭ, поделилась с 24 Каналом, что взрывы в Дубае вызвали у нее воспоминания о 24 февраля 2022 года. В то же время, по ее словам, никакой паники в городе не наблюдается.

Какие еще туристические достопримечательности Дубая были под прицелом?