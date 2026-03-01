Про таке пише Daily Express, посилаючись на місцеву владу.

До теми Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході

Що відомо про пошкоджені готелі в Дубаї?

Унаслідок пожежі в Fairmont The Palm травмувалися четверо людей – їм надали необхідну медичну допомогу. У Burj Al Arab постраждалих не зафіксовано.

Також вибухи пролунали в Абу-Дабі та інших містах регіону Перської затоки під час іранських ракетних атак, де спрацювали системи ППО. Повідомляється і про атаку на міжнародний аеропорт Дубая.

Зазначимо також, що раніше Міноборони ОАЕ різко розкритикувало атаки Ірану та заявило про своє право на відповідь. У відомстві підкреслили, що цей удар є "підступним порушенням суверенітету та норм міжнародного права".

Готель у Дубаї загорівся внаслідок іранської атаки: дивіться відео з мережі

До речі, ураїнка, яка наразі мешкає в ОАЕ, поділилася з 24 Каналом, що вибухи в Дубаї викликали в неї спогади про 24 лютого 2022 року. Водночас, за її словами, жодної паніки в місті не спостерігається.

Які ще туристичні пам'ятки Дубая були під прицілом?