Про таке пише Daily Express, посилаючись на місцеву владу.
Що відомо про пошкоджені готелі в Дубаї?
Унаслідок пожежі в Fairmont The Palm травмувалися четверо людей – їм надали необхідну медичну допомогу. У Burj Al Arab постраждалих не зафіксовано.
Також вибухи пролунали в Абу-Дабі та інших містах регіону Перської затоки під час іранських ракетних атак, де спрацювали системи ППО. Повідомляється і про атаку на міжнародний аеропорт Дубая.
Зазначимо також, що раніше Міноборони ОАЕ різко розкритикувало атаки Ірану та заявило про своє право на відповідь. У відомстві підкреслили, що цей удар є "підступним порушенням суверенітету та норм міжнародного права".
Готель у Дубаї загорівся внаслідок іранської атаки: дивіться відео з мережі
До речі, ураїнка, яка наразі мешкає в ОАЕ, поділилася з 24 Каналом, що вибухи в Дубаї викликали в неї спогади про 24 лютого 2022 року. Водночас, за її словами, жодної паніки в місті не спостерігається.
Які ще туристичні пам'ятки Дубая були під прицілом?
Напередні повідомлялося, що уламки ракети впали на п'ятизірковий готель у престижному районі Palm Jumeira, унаслідок чого спалахнула там пожежа. Влада ОАЕ звернулася до мешканців із закликом залишатися вдома через ризик повторних ударів.
До того ж 28 лютого пролунала серія вибухів поблизу Бурдж-Халіфи, найвищого хмарочоса у світі.