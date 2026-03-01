Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на местные власти.
Что известно о поврежденных отелях в Дубае?
В результате пожара в Fairmont The Palm травмировались четыре человека – им оказали необходимую медицинскую помощь. В Burj Al Arab пострадавших не зафиксировано.
Также взрывы прогремели в Абу-Даби и других городах региона Персидского залива во время иранских ракетных атак, где сработали системы ПВО. Сообщается и об атаке на международный аэропорт Дубая.
Отметим также, что ранее Минобороны ОАЭ резко раскритиковало атаки Ирана и заявило о своем праве на ответ. В ведомстве подчеркнули, что этот удар является "коварным нарушением суверенитета и норм международного права".
Кстати, ураинка, которая сейчас живет в ОАЭ, поделилась с 24 Каналом, что взрывы в Дубае вызвали у нее воспоминания о 24 февраля 2022 года. В то же время, по ее словам, никакой паники в городе не наблюдается.
Какие еще туристические достопримечательности Дубая были под прицелом?
Наперед сообщалось, что обломки ракеты упали на пятизвездочный отель в престижном районе Palm Jumeira, в результате чего вспыхнул пожар. Власти ОАЭ обратились к жителям с призывом оставаться дома из-за риска повторных ударов.
К тому же 28 февраля прозвучала серия взрывов вблизи Бурдж-Халифы, самого высокого небоскреба в мире.