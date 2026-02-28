Момент прилета возле 5-звездочного отеля в Дубае попал на видео: новые кадры из ОАЭ

В Дубае местные жители сообщают о падении обломков ракеты по пятизвездочному отелю. После попадания в здании вспыхнул пожар.

На фоне новых взрывов и воздушных тревог в аэропортах города образовались очереди – сотни людей пытаются покинуть страну. Между тем ОАЭ просят жителей "оставаться дома в безопасных зонах", пишет Khaleej Times.

Что известно о ситуации в Дубае?

По словам очевидцев, инцидент произошел в престижном районе Palm Jumeirah. В соцсетях распространяются видео, на которых видно дым и пламя над гостиничным зданием. Сообщается, что пожар начался после падения обломков во время перехвата ракеты.

Впоследствии власти Дубая подтвердили, что в здании произошел инцидент. На место происшествия немедленно были направлены группы экстренного реагирования, а место происшествия взяли под охрану.

Четыре человека получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Безопасность и благополучие жителей и посетителей остаются наивысшим приоритетом. Власти продолжают принимать все необходимые меры для защиты населения,

– говорится в сообщении.

Общественности рекомендуется сохранять спокойствие, полагаться исключительно на проверенную информацию из официальных источников и воздерживаться от распространения видео или изображений в социальных сетях.

Пожар в отеле Дубая. Смотрите видео: Clash Report

Инцидент с отелем произошел на фоне серии взрывов, которые прозвучали в Дубае ранее. Системы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме из-за ракетных пусков в регионе.

Момент вероятного падения обломков ракеты. Смотрите видео: Clash Report

Из-за угрозы новых атак часть воздушного пространства было временно закрыто. Некоторые рейсы отменены или перенесены, что повлекло скопление людей в аэропортах Дубая. Очевидцы сообщают о многочасовых задержках и напряженной атмосфере среди пассажиров.

В то время, Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ОАЭ направило жителям текстовое сообщение с призывом оставаться дома. ОАЭ ставит безопасность своих граждан, жителей и посетителей на первое место, и ситуация остается под полным контролем.

Органы власти действуют в полностью интегрированной национальной системе с высоким уровнем готовности и эффективности.

