Пусть миротворцев отправляют союзники, которые не рискуют так, как мы, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не будет отправлять миротворцев в Украину. А также отметил, что Польша рискует, помогая государству в войне.

Дуда считает, что миротворческий контингент в Украину могут отправить другие союзники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью BBC.

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Что заявил Дуда о миротворческих силах в Украине

Дуда говорит, что Польша помогает Украине и ее народу с самого начала российско-украинской войны. Он отмечает, что этот процесс продолжается 24 часа в сутки, ведь страна является транспортным узлом и без нее эту помощь невозможно было бы получить.

Если мы закроем автомагистрали, закроем аэропорт, заблокируем железную дорогу, Украина не будет иметь возможности получить помощь. В результате мы рисковали на протяжении всего этого времени. Мы не только несли расходы, не только огромную стоимость износа нашей инфраструктуры, но и подвергали себя риску,

– говорит президент Польши.

Он добавляет, что в результате этой войны погибли двое граждан его страны, а в небе над Польшей летают российские самолеты, которые нарушают ее воздушное пространство и воздушное пространство НАТО.

Именно поэтому, по мнению Дуды, если кто-то будет отправлять своих солдат в Украину, то это должны быть прежде всего те союзники, которые не рискуют. Польский лидер отмечает, что миротворческий контингент будет переправляться через Польшу и партнеры будут использовать для переправки солдат инфраструктуру, землю и безопасность его страны.

В то же время Дуда говорит, что в случае, если в Украине будет прекращение огня и восстановление мира и государство будет нуждаться в поддержке и просить отправить войска, польские власти рассмотрят эту просьбу. Однако добавляет, что все будет зависеть от текущих обстоятельств.