Дуда вважає, що миротворчий контингент до України можуть відправити інші союзники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю BBC.

Дивіться також Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї у відповідь на дії Росії в Білорусі

Що заявив Дуда про миротворчі сили в Україні

Дуда каже, що Польща допомагає Україні та її народу з самого початку російсько-української війни. Він зазначає, що цей процес триває 24 години на добу, адже країна є транспортним вузлом і без неї цю допомогу неможливо було б отримати.

Якщо ми закриємо автомагістралі, закриємо аеропорт, заблокуємо залізницю, Україна не матиме можливості отримати допомогу. У результаті ми ризикували протягом усього цього часу. Ми не лише несли витрати, не лише величезну вартість зносу нашої інфраструктури, але й наражали себе на ризик,

– каже президент Польщі.

Він додає, що в результаті цієї війни загинуло двоє громадян його країни, а в небі над Польщею літають російські літаки, які порушують її повітряний простір та повітряний простір НАТО.

Саме тому, на думку Дуди, якщо хтось відправлятиме своїх солдатів в Україну, то це мають бути насамперед ті союзники, які не ризикують. Польський лідер зазначає, що миротворчий контингент переправлятиметься через Польщу і партнери використовуватимуть для переправлення солдатів інфраструктуру, землю та безпеку його країни.

Водночас Дуда каже, що у випадку, якщо в Україні буде припинення вогню та відновлення миру і держава потребуватиме підтримки та проситиме відправити війська, польська влада розгляне це прохання. Проте додає, що все залежатиме від поточних обставин.