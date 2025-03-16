К тому же государство-агрессор ни у кого не спрашивало разрешения. Об этом президент Польши рассказал в интервью ВВС 15 марта, передает 24 Канал.

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Что заявил президент Польши

Недавно Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории Польши для сдерживания российской агрессии. Он даже обсудил это со специальным представителем Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Впоследствии в интервью ВВС польский лидер объяснил, что Альянс должен ответить на агрессивное поведение России в отношении НАТО, передислоцировав и свое ядерное оружие.

Кроме того, это не станет так называемой "большой провокацией" страны-террориста, поскольку ее нападение на Украину – безосновательное.

Пока Россия использует наступательную тактику, Россия является агрессором. Россия напала на Украину безосновательно, это никак не было спровоцировано. Это нападение, которое было оправдано лишь имперской жадностью России, желающей подчинить себе государство и нацию,

– сказал Дуда.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс сомневается, что американский президент поддержит инициативу Польши по размещению ядерного оружия в Восточной Европе.