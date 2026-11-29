Зять президента США Джаред Кушнер, участвующий в переговорах о прекращении войны России против Украины, продемонстрировал наивное понимание российской агрессии и приверженность нарративам Кремля.

Об этом написал дипломатический редактор The Guardian Патрик Винтур.

Что Кушнер рассказал о своем опыте переговоров?

В интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру Кушнер признал, что после назначения на украинское направление около года назад ему пришлось изучать особенности Европы и проблемы Украины.

В то же время он подчеркнул, что его бизнес-опыт помогает понимать геополитику через призму экономических интересов. По мнению Кушнера, экономика и международная политика тесно связаны между собой.

Однако такой подход к дипломатии вызвал критику со стороны Винтура. По его мнению, Кушнер воспринимает войну не как агрессию одного государства против другого, а скорее как ряд недоразумений и проблем в коммуникации, которые можно урегулировать с помощью правильных договоренностей.

Как Кушнер высказался о Путине?

Особое беспокойство автора The Guardian вызвала оценка, которую американский переговорщик дал российскому диктатору Владимиру Путину. Кушнер фактически описывал его как прагматичного политика, с которым можно договориться с помощью экономических стимулов.

Путин – нравится ли людям то, что он сделал, или нет, – он большой мастер политики. Он историческая фигура,

– сказал Кушнер.

Винтур считает, что в ответах американца прослеживается приверженность российским нарративам о якобы ошибках Запада, которые привели к противостоянию с Москвой, в частности из-за расширения НАТО на восток.

Автор также обратил внимание на слова Кушнера об изменении границ в Европе.

В конце концов, большинство границ в Европе со временем менялись, и они определяются войной или миром, либо уступками. Дело не в справедливости или в том, кто прав, а кто нет. Дело в том, чтобы прекратить убийства,

– заявил американский переговорщик.

По мнению Винтура, такая позиция фактически отодвигает на второй план вопросы ответственности за вторжение и международного права, а также перекликается с требованиями Москвы сохранить захваченные силой украинские территории.

Кушнер также заявил, что Путин проявил сдержанность, поскольку не применил ядерное оружие, и заверил американскую сторону, что не намерен этого делать.

Почему автор The Guardian критикует подход американского переговорщика?

Винтур считает, что Кушнер пытается понять обе стороны конфликта, однако в результате его ответы демонстрируют предвзятость в пользу агрессора. В частности, американский представитель объяснял, почему Путин якобы не может согласиться на прекращение огня: российский лидер, по его словам, не уверен, что после прекращения боевых действий удастся достичь договоренностей, которые исключат возможность новой войны.

Кушнер также отрицал, что Дональд Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского. Однако собеседник американца Матиас Депфнер напомнил о ряде примеров такого давления, в частности о заявлениях президента США о необходимости смены украинского лидера.

Среди возможных путей урегулирования Кушнер назвал новую архитектуру безопасности Европы, вступление Украины в Евросоюз с гарантиями, аналогичными пятой статье НАТО, и дальнейшее решение территориального вопроса на Донбассе. В то же время он признал, что конкретики относительно таких гарантий пока недостаточно, и ни Москва, ни Киев, ни европейские партнеры не поддержали предложенный подход.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Вашингтон предлагает Украине прекращение огня без предварительного согласования гарантий безопасности. Киев же настаивает на том, что договоренности о прекращении боевых действий должны предусматривать конкретные механизмы защиты от нового нападения России.

В то же время специальный посланник Белого дома уже неоднократно попадал в скандалы из-за симпатий к Москве, в частности назвал главу Кремля " гроссмейстером политики " и обвинял европейские страны в ведении прокси-войны.