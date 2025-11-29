Возвращение Кушнера на дипломатическую арену: зять Трампа работает над мирным соглашением для Украины, – FT

Зять и неофициальный помощник американского президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, все же возвращается на дипломатическую арену, чтобы продвигать мирный план в отношении Украины.

Ранее он возглавлял дипломатические усилия Трампа по ситуации на Ближнем Востоке, и недавно занимался соглашением между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Какую роль играет Кушнер в переговорах?

Джаред Кушнер присоединился к попыткам окончания войны России против Украины. Источники издания утверждают, что бизнесмен работает совместно со спецпредставителем Стивом Уиткоффом над начальным проектом текста мирного соглашения.

Это вызвало беспокойство европейских союзников из-за возможной приверженности к России. На следующей неделе Уиткофф прибудет в Москву, чтобы "финально согласовать" мирный план, и Кушнер, вероятно, будет присутствовать также.

Он умник, и мы всегда приглашаем Джареда, когда хотим заключить сделку,

– заявлял Дональд Трамп.

Кушнер, хоть и не планировал возвращаться к правительственным вопросам, согласился консультировать Уиткоффа над мирным планом. Чиновники отмечают, что его дипломатический опыт делает его важным участником переговоров.

Кушнер и Уиткофф ранее взаимодействовали с Кириллом Дмитриевым, что обеспокоило Европу. Теперь они фактически повторяют модель 20-пунктового соглашения для Газы, которая привела к короткому перемирию и освобождению заложников.

