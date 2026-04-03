Трамп придумал для Вэнса новую должность: какие обязанности получил вице-президент

Дональд Трамп объявил, что Джей Ди Вэнс получил новую роль "Fraud Czar". Основная задача Вэнса - контролировать расходы в штатах, где, по словам Трампа, демократы допустили злоупотребление бюджетными средствами.

Об этом американский президент сообщил в собственной социальной сети The Truth Social, передает Clash Report.

Чем теперь будет заниматься Вэнс?

Президент США Дональд Трамп объявил, что американский политик Джей Ди Вэнс получит новую должность "Fraud Czar" – "царь мошенничества".

По словам Трампа, Вэнс должен следить за расходами бюджетных средств в штатах, где, по его мнению, демократические политики допустили "безнаказанные злоупотребления". Среди таких штатов он назвал Калифорнию, Иллинойс, Миннесоту, Мейн, Нью-Йорк и другие.

Новая роль Вэнса предусматривает контроль над финансами "повсеместно", но основное внимание будет уделено штатам с наибольшими финансовыми злоупотреблениями по оценкам Трампа.

Напомним, что сейчас Вэнс занимает должность вице-президента США. Накануне стало известно, что он стал главным фаворитом на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2026 году.

