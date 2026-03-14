По словам Вэнса, Трамп стремится прекратить войну в Украине с целью возвращения торговли. Об этом заявил вице-президент США на мероприятии в штате Северная Каролина.

Что известно о заявлении Вэнса и планах Трампа?

Джей ди Вэнс во время своей речи хвалил Трампа и сказал, что "восхищается его идеями". Он отметил, что полностью поддерживает подход лидера США к решению мировых проблем.

Дональд Трамп четко заявил, что хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет вернуться к экономическому сотрудничеству и остановить гибель невинных людей. Лично я этим восхищаюсь, это – правильный подход,

– заявил Вэнс.

Вице-президент отметил, в США до сих пор продолжаются многочисленные дискуссии относительно того, какой именно должна быть внешняя политика страны в отношениях с Россией и Украиной.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией не влияет на США, поскольку территорию разделяет океан. Он отметил, что стороны не могут договориться о мире из-за огромной ненависти между ними.

Какие еще были заявления Вэнса относительно Украины?