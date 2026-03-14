За словами Венса, Трамп прагне припинити війну в Україну з метою повернення торгівлі. Про це заявив віцепрезидент США на заході у штаті Північна Кароліна.

Що відомо про заяву Венса та плани Трампа?

Джей ді Венс під час своєї промови хвалив Трампа та сказав, що "захоплюється його ідеями". Він зауважив, що повністю підтримує підхід лідера США до розв'язання світових проблем.

Дональд Трамп чітко заявив, що хоче, щоб вбивства припинилися. Він хоче повернутися до економічної співпраці та зупинити загибель невинних людей. Особисто я цим захоплююся, це – правильний підхід,

– заявив Венс.

Віцепрезидент наголосив, у США досі тривають численні дискусії щодо того, якою саме має бути зовнішня політика країни у відносинах з Росією та Україною.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та Росією не впливає на США, оскільки територію розділяє океан. Він зауважив, що сторони не можуть домовитися про мир через величезну ненависть між ними.

