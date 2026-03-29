Какие результаты опроса республиканцев относительно кандидата в президенты?

Опрос обнародовали в субботу, 28 марта, во время Конференции консервативных политических действий (CPAC). Его провели среди участников нынешнего мероприятия: около 53% из более 1 600 респондентов поддержали Джей Ди Венса на должность кандидата в президенты США на следующих выборах. Государственный секретарь Марко Рубио занял второе место с результатом 35%.

Справочно! CPAC – одно из ключевых ежегодных событий для правых политиков и активистов в США, которое организует Американский консервативный союз. В этом году конференция проходит в городе Грейпвайн, штат Техас.

Как отмечает Reuters, результаты этого опроса не всегда точно прогнозируют будущего кандидата от республиканцев. Несмотря на это, они отражают настроения внутри консервативного движения.

В частности, данные свидетельствуют о сохранении поддержки администрации Дональда Трампа даже после года его пребывания в должности.

В то же время в течение последнего года в движении MAGA возникли разногласия. Среди причин – ситуация вокруг файлов Эпштейна и споры из-за внешней политики США.

В частности, одна из известных сторонниц движения Марджори Тейлор Грин в этом году покинула Конгресс после выхода из движения. Она объяснила свое решение именно обнародованием материалов по делу Эпштейна и войнами США на Ближнем Востоке.

По информации с нынешней CPAC, несмотря на лидерство Вэнса в опросе, раскол в консервативном лагере только усиливается – в частности на фоне войны США и Израиля против Ирана. В то же время другой опрос, проведенный Politico, показывает, что большинство сторонников движения все еще поддерживают Трампа.

На прошлогодней конференции CPAC в Мэриленде Джей Ди Вэнс также был лидером опроса – тогда он набрал 61% голосов. Второе место занял Стив Бэннон с 12%, а губернатор Флориды Рон ДеСантис получил 7%.

Рубио же в прошлом году имел лишь 3% поддержки, однако его позиции заметно укрепились благодаря активной роли во внешней политике США, в частности участия в военных операциях, политических переговорах и налаживании контактов с правыми иностранными лидерами.

По данным Reuters, нынешний опрос демонстрирует консолидацию поддержки среди консерваторов вокруг Вэнса и Рубио – ни один другой кандидат не набрал более 2% голосов.

