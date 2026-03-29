Які результати опитування республіканців щодо кандидата в президенти?

Опитування оприлюднили у суботу, 28 березня, під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC). Його провели серед учасників цьогорічного заходу: близько 53% із понад 1 600 респондентів підтримали Джей Ді Венса на посаду кандидата у президенти США на наступних виборах. Державний секретар Марко Рубіо посів друге місце з результатом 35%.

Довідково! CPAC – одна з ключових щорічних подій для правих політиків та активістів у США, яку організовує Американський консервативний союз. Цього року конференція відбувається у місті Грейпвайн, штат Техас.

Як зазначає Reuters, результати цього опитування не завжди точно прогнозують майбутнього кандидата від республіканців. Попри це, вони відображають настрої всередині консервативного руху.

Зокрема, дані свідчать про збереження підтримки адміністрації Дональда Трампа навіть після року його перебування на посаді.

Водночас протягом останнього року в русі MAGA виникли розбіжності. Серед причин – ситуація навколо файлів Епштейна та суперечки через зовнішню політику США.

Зокрема, одна з відомих прихильниць руху Марджорі Тейлор Грін цього року залишила Конгрес після виходу з руху. Вона пояснила своє рішення саме оприлюдненням матеріалів у справі Епштейна та війнами США на Близькому Сході.

За інформацією з цьогорічної CPAC, попри лідерство Венса в опитуванні, розкол у консервативному таборі лише посилюється – зокрема на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. Водночас інше опитування, проведене Politico, показує, що більшість прихильників руху все ще підтримують Трампа.

На торішній конференції CPAC у Мериленді Джей Ді Венс також був лідером опитування – тоді він набрав 61% голосів. Друге місце посів Стів Беннон із 12%, а губернатор Флориди Рон ДеСантіс отримав 7%.

Рубіо ж минулого року мав лише 3% підтримки, однак його позиції помітно зміцнилися завдяки активній ролі у зовнішній політиці США, зокрема участі у військових операціях, політичних переговорах і налагодженні контактів із правими іноземними лідерами.

За даними Reuters, цьогорічне опитування демонструє консолідацію підтримки серед консерваторів навколо Венса та Рубіо – жоден інший кандидат не набрав понад 2% голосів.

