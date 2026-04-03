Об этом американский президент сообщил в собственной социальной сети The Truth Social, передает Clash Report.
Чем теперь будет заниматься Вэнс?
Президент США Дональд Трамп объявил, что американский политик Джей Ди Вэнс получит новую должность "Fraud Czar" – "царь мошенничества".
По словам Трампа, Вэнс должен следить за расходами бюджетных средств в штатах, где, по его мнению, демократические политики допустили "безнаказанные злоупотребления". Среди таких штатов он назвал Калифорнию, Иллинойс, Миннесоту, Мейн, Нью-Йорк и другие.
Новая роль Вэнса предусматривает контроль над финансами "повсеместно", но основное внимание будет уделено штатам с наибольшими финансовыми злоупотреблениями по оценкам Трампа.
Напомним, что сейчас Вэнс занимает должность вице-президента США. Накануне стало известно, что он стал главным фаворитом на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2026 году.
Как Вэнс относится к Украине и военной помощи?
20 апреля 2023 года Джей Ди Вэнс вместе с 18 другими республиканцами США подписал письмо к президенту Джо Байдену. В нем они призвали прекратить "неограниченную помощь" Украине.
Подписанты тогда заявили, что будут противодействовать любым будущим пакетам помощи, если они не будут сопровождаться прозрачной дипломатической стратегией для быстрого завершения войны. В следующем году, 24 апреля 2024 года, Вэнс проголосовал против предоставления помощи Украине.
Кроме того, Джей ди Вэнс отметил, что Трамп хочет прекратить гибель гражданского населения в войне между Украиной и Россией. А что не менее важно, стремится вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией.