Вэнс посетил Гренландию и сделал несколько громких заявлений об острове

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Гренландию. Во время своего визита он в очередной раз обвинил Данию в том, что страна якобы "плохо заботилась" об острове и прокомментировал резонансные заявления Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что Вэнс сказал о Гренландии

Во время визита на американскую военную базу Питуффик Джей Ди Вэнс заявил, что США не имеют ближайших планов расширения своего военного присутствия на земле, но будут инвестировать в ресурсы, включая дополнительные корабли ВМС.

Он пообещал "уважать суверенитет Гренландии", но одновременно предположил, что остров увидит преимущества партнерства с США. Вице-президент США также обвинил Данию в том, что страна "плохо заботилась" о Гренландии.

Дания не успевает за темпом и не выделяет ресурсы, необходимые для содержания этой базы, для содержания наших войск и, на мой взгляд, для защиты людей Гренландии от многих очень агрессивных вторжений со стороны России, Китая и других стран,

– заявил Вэнс.

По его словам, Китай "очень заинтересован" в Гренландии и пытается оказывать экономическое давление на остров. Также Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Китай все активнее участвует в военных учениях и проявляет военный интерес.

Когда гренландцы выразили глубокое беспокойство по поводу визита вице-президента США, Вэнс пообещал, что народ Гренландии будет иметь "самоопределение", а США будут уважать его суверенитет.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США для международной безопасности. Политик подчеркнул, что надеется на понимание соответствующей позиции.