Я бы похитил Путина, – министр обороны Британии Гили
- Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что похитил бы Владимира Путина, чтобы привлечь его к ответственности за военные преступления в Украине.
- Гили подчеркнул, что Путина нужно остановить из-за его решимости вести войну против Украины и наносить удары по мирным жителям и инфраструктуре.
Министр обороны Великобритании Джон Гили во время своего пребывания в Киеве сообщил, что похитил бы Владимира Путина для того, чтобы привлечь российского диктатора к ответственности за военные преступления в Украине.
Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста Kyiv Independent. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Что заявил Гили о Путине?
У британского министра во время визита на место удара российского беспилотника по жилому многоэтажному дому в Дарницком районе Киева спросили, если бы он мог похитить одного мирового лидера, то кто бы это был.
Я взял бы Путина под стражу, привлек бы его к ответственности за эти военные преступления, привлек бы его к ответственности за то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину, а также за похищение украинских детей, которых я встретил в Ирпене,
– ответил Джон Гили.
Находясь на месте удара, он сказал, что пораженное здание "рассказывает все, что надо знать о Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и наносить удары по мирным жителям, городах, инфраструктуре".
"Этого человека нужно остановить. Эту войну необходимо остановить", – добавил министр обороны Великобритании.
Могут ли похитить Путина?
Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что Путину уже доложили, что такая вероятность существует. Том диктатор действует очень осторожно, например, 7 января встречал Рождество в компании российских спецназовцев.
Впрочем, сам американский президент Дональд Трамп заявлял, что не считает, что такие меры в отношении российского диктатора "необходимы", хотя и разочарован в нем. По его словам, между ними всегда были хорошие взаимоотношения".