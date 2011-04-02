Между двух огней: что происходит с Мелони и как это разрушает единство Европы и помощь Украине

С премьер-министром Италии Джорджей Мелони происходят странные метаморфозы, которые могут существенно повлиять как на единство Евросоюза, так и на поддержку Украины в войне против россиян. 24 Канал рассказывает, что же на самом деле произошло с итальянской позицией.

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Как Мелони несмотря на ожидания и пророссийских соратников стала сторонницей поддержки Украины

К Джорджи Мелони – первой в истории современной Италии Председателя Совета министров страны, с самого начала было много вопросов, или лучше сказать – опасений. Причины вполне понятны – она представительница и руководительница правой популистской партии Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), ведущей свою генезис от итальянских фашистов. Тех самых – с Муссолини и "черными рубашками".

Но больше всего пугало даже не это, а страсть современных европейских ультраправых к Путину и российским деньгам. Не избежали этого и итальянские топовые политики соответствующей ориентации, в частности, соратники и партнеры Мелони по правящей правой коалиции.

Пожалуй, наиболее одиозный пример – лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини. Тот отметился серией скандальных пророссийских заявлений, в частности, призвал снять с России санкции и признать оккупацию украинского Крыма, носил футболку с Путиным и митинговал на Красной площади.

За это, кстати, был задержан в 2016 году московской полицией и едва не узнал обо всех прелестях российской исправительной системы. От неизбежной "бутылки" итальянского политика-популиста спасли более осведомленные с местными реалиями земляки.



Маттео Сальвини в Москве / Фото из соцсетей политика

Причины такой любви к россиянам и Путину, которую сеньор Сальвини беспроблемно сочетает с любовью к другому диктатору – Бенито Муссолини, были раскрыты благодаря большому совместному расследованию The Insider, Bellingcat и BuzzFeed.

Журналисты обнародовали записи неформальных переговоров в Москве с участием советников Сальвини. Речь шла о финансировании россиянами избирательной кампании "Лиги Севера" в Европарламент в обмен на лоббирование интересов России. Речь шла о десятках миллионов евро.

И вот этот фактически пойманный за руку сеньор в октябре 2022 года становится вице-премьером и министром инфраструктуры и транспорта в правительстве Мелони. Что прикажете думать?

Тем не менее, эти опасения не оправдались. Новый премьер Италии с первых дней на посту показала себя последовательной сторонницей Украины, антироссийским "ястребом" и даже локомотивом роста поддержки Киева. 21 февраля 2023 года Джорджа Мелони лично прибыла в Украину и в совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции развеяла окончательно все опасения и сомнения.



Джорджа Мелони и Владимир Зеленский / Фото ОП

Борьба, которую ведет украинский народ, – это борьба каждого из нас, поэтому важно, чтобы мы сделали свой вклад,

– Джорджа Мелони, 21 февраля 2023 года, Киев.

В последующие месяцы Джорджа Мелони еще не раз подтверждала свою приверженность Украине, а Италия предоставила немало оружия и финансов (говорится о нескольких миллиардах евро, в частности – 1,7 миллиарда евро совокупной помощи в 2025 году), выступала лоббистом евроинтеграции нашего государства. Что говорить, если даже Маттео Сальвини стал делать осторожные заявления в пользу Украины и изображать ответственного политика.

При этом на тот факт, что Италия несмотря на все слова об опасности российской угрозы, реальную помощь Украине и много других важных дел, до сих пор не увеличила и не особо планирует увеличивать собственные расходы на оборону, было принято закрывать глаза.



Напомним, что в 2024 году оборонный бюджет Италии составлял 34,5 миллиарда долларов или 1,49% ВВП. Это ниже согласованных странами НАТО в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе 2%, которые должны были быть достигнуты в течение декады, и катастрофически меньше ныне желаемых, но еще не утвержденных 3,5%.

Как Италия стала мостом между Европой и США, но оказалась на шпагате

Параллельно с этим рос авторитет Мелони в Европе, где она получила неформальный титул "королевы ультраправых" и стала их признанным лидером. Репутации Мелони, казалось, не повредило даже фиаско ультраправых сил на выборах в Европарламент летом 2024 года. Наоборот, еще большие надежды на нее начали возлагать осенью 2024 года после выборов президента США.

Джорджа Мелони имеет хорошие связи с республиканцами и лично с Дональдом Трампом. Эксперты предполагали, что итальянский политик сможет стать промежуточным звеном между Европой и новой администрацией США, устранив от этой роли откровенно пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана.

Сама Мэлони активно давала понять, что готова к этой роли (ее единственную из европейских политиков топ уровня пригласили в инаугурационный зал в Капитолии) и вообще все будет хорошо.



Трамп и Мелони в Мар-а-Лаго / Фото EPA-EFE / Filippo Attili / Chigi Palace

Но в 2025-м году ее как будто подменили. В феврале и марте Джорджа Мелони "внезапно" начала:

кулуарно блокировать принятие нового большого пакета помощи Украине и уменьшение его с 40 миллиардов евро до 5;

ставить под сомнение целесообразность совместной военной миссии в Украине европейских союзников из "Коалиции желающих";

предлагать предоставить Украине аналог 5-й статьи Вашингтонского договора без вступления в НАТО, отводя дискуссию о гарантиях безопасности с реалистического трека на откровенно фантастический;

отметилась серией заявлений, которые подрывают европейское единство в свете будущего экономического противостояния ЕС и США.

Причины таких метаморфоз долго искать не надо. Их имя – Дональд Трамп. Этот джентльмен за несколько месяцев успел рассориться с практически всеми союзниками США и поставить на грань разрушения экономическое будущее своей страны и многих других. Так, говорится о его легендарных "тарифах" против всех, которые якобы должны заработать 2 апреля 2025 года.

Едва ли не самый большой таможенный удар ждет Европу, и здесь Джорджа Мелони оказалась уже не как связная, что будет искать пользу для Италии от сотрудничества Америки и ЕС, а на шпагате между двух огней, скованная обязанностями перед Брюсселем и желанием минимизировать вред и не нарваться на гнев непредсказуемого хозяина Белого дома. Именно поэтому Мелони заявляет, что с объявлением таможенной войны в ответ на трамповские "тарифы" спешить не надо и необходимо посмотреть, что из этого будет, а лучше – вообще перетерпеть.

Для Белого Дома – это настоящий подарок, ведь консолидированное введение зеркальных пошлин Европой могло бы обвалить фондовый рынок США. Зато несогласованная позиция закладывает мину замедленного действия под европейское единство, фрагментируя влияние ЕС и переводя ситуацию из режима "дружные вороны гуся съедают" в рискованный формат "каждый сам за себя".

Прозрение и шанс исправить ситуацию

Сейчас стоит признать, что тактика балансировки от Мелони явно не спасает Италию от тарифного безумия президента США. Несмотря на приглашение на инаугурацию, встречи с Трампом в Мар-а-Лаго, дружеские посиделки с Илоном Маском и выступление Мелони на консервативной конференции CPAC, Италия не избежала своей порции таможенных страданий, получив 25% на свои машины вместе с фактическим запретом на ведение компанией Eni добычи газа в Венесуэле. И это только начало.

Последствия пока предсказать трудно, но ничего хорошего эта ситуация не предвещает. Дела с экономикой в Италии и так шли не блестяще (поэтому правительство и не повышало расходы на оборону, отдавая предпочтение социальным расходам и удерживая таким образом стабильность), а теперь "большой друг" премьера вообще может разрушить то, что с такими проблемами возродилось после пандемии.

Учитывая перспективу большого кризиса премьеру Италии рано или поздно придется выбрать сторону, и география (и геополитика) фактически не оставляют ей другого выбора, как быть частью ЕС. Это представляется вполне понятным и неотвратимым. Вопрос заключается лишь во времени, то есть, как долго будет госпожа Мелони "петлять", и поймет, что ее хорошие отношения с Трампом – это фикция, и поддерживать их дальше можно только за счет государственного суверенитета.

Собственно, прозрение уже понемногу происходит. К примеру, Совет министров приостановил переговоры с Илоном Маском по Starlink для итальянских военных и чиновников, а итальянский государственный оборонный концерн Leonardo осторожно, но твердо намекает на свою готовность к увеличению роли и даже замещению позиций США в плане перевооружения Европы (ReArm Europe – 24 Канал), инициатором которого выступает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Последнее вызывает у США большое беспокойство, потому что там почему-то думали, что объявленная ими таможенная война и курс на фактическое разрушение НАТО не предусматривает отказа от американского оружия.

В Вашингтоне в очередной раз действуют по принципу "проблемы индейцев шерифа не беспокоят" и не планируют помогать "близкой подруге". Более того, американцы, похоже, уже нашли замену Джорджи в качестве своего нового фаворита. Это.... уже упомянутый Маттео Сальвини, вице-премьер ее правительства и фигурант многочисленных скандалов и судебных дел. Он уже выстроил персональный канал связи с Белым домом и ведет задушевные разговоры с эмиссарами Трампа, в частности, с хорошо известным в Украине Руди Джулиани и менее известным, но, видимо, даже более влиятельным Паоло Замполли.

Но этим Сальвини не ограничивается и проводит телефонный звонок с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, показательно нарушая при этом как дипломатический протокол, так и курс правительства, потому что среди тем разговора было и возобновление переговоров по Starlink. Не предупредив о звонке ни МИД, ни офис премьера Италии, Сальвини спровоцировал большой политический скандал и поставил под сомнение единство правой коалиции во главе с Мелони.

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Сейчас Сальвини говорит, что готовит свою поездку в Вашингтон, чтобы все разрулить, а министр иностранных дел Антонио Таяни, с которым это никто и не думал согласовывать, краснеет от ярости и публично называет партию коллеги по Совету министров "Лигу Севера" не иначе как "популистами и болтунами". А после такого и до досрочных выборов недалеко, особенно, если Сальвини все же помчится в Вашингтон.

Да, сейчас Мелони имеет высокий рейтинг поддержки среди итальянцев, но надолго ли сохранится он, когда заработают те самые "тарифы 2 апреля"? Сама политик это хорошо осознает и 2 апреля наконец решилась сказать то, что было трудно представить еще в марте:

Я не исключаю адекватного ответа на американские тарифы, чтобы защитить нашу продукцию. Понятно, что введение новых американских тарифов сильно ударит по итальянским производителям.

В этой ситуации хочется напомнить гоголевское: "Что, сынок, помогли тебе твои ляхи?". Но только мимоходом и точно без лишнего пафоса. Потому что не только она была обманута собственными ожиданиями от Трампа и надеждами на его адекватность. То же, например, произошло и с украинским обществом, и это доказывают данные социологии, фиксирующие резкую потерю доверия украинцев к президенту США.

Но премьер Мелони несмотря на все остается нашей союзницей и очень важным для Европы политиком. Так, она исходит из собственного видения интересов Италии и будет действовать именно из этих приоритетов. Но правда заключается в том, что увеличение помощи Украине и укрепление европейского единства и есть ими. И никакой Трамп это не изменит.