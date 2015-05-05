Кто такой Джордже Симион, который хочет присоединить земли Украины и мечтает о "Великой Румынии"

4 мая в Румынии состоялся 1-й тур выборов президента страны, в котором победил ультраправый пророссийский политик Джордже Симион, который себя не признает ни ультраправым, ни пророссийским.

Поскольку впереди еще второй тур, на котором электорат демократических сил уже не будет разрываться между проевропейскими кандидатами, паниковать несколько рано, впрочем, знать, кто же такой Симион и какую опасность несет – совершенно точно необходимо.

24 Канал рассказывает основные этапы биографии Джордже Симиона и напоминает его высказывания относительно Украины.

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Биография Джордже Симиона: молодые годы и образование

Джордже-Николае Симион родился 21 сентября 1986 года в городке Фокшани, сейчас ему – 38.

Фокшани имеет примерно 100 тысяч населения и известны по месту великой битвы между турецкой армией и объединенными силами Российской и Австрийской империй под командованием Суворова в 1789 году. Впрочем, большую часть своей жизни Симион провел не в Фокшани, а в столичном Бухаресте.

Отец будущего политика был экономистом и работал в банке. Он был одним из тех, кто проводил реформы в Румынии после свержения режима Чаушеску и перехода страны к демократии.

Как вспоминал сам Симион, в 1995-м он присутствовал на открытии первого ресторана McDonald's в Румынии и с тех пор убедился в преимуществах западных ценностей и капитализма. Правда, как увидим впоследствии, убеждения эти не выдержали испытания временем.



8-летний Симион с мамой и старшей сестрой, на мальчике – мечта всех юношей 90-х – баскетбольные кроссовки модной тогда фирмы And1 / Фото – семейный архив политика

Симион получил качественное образование в Румынии – он закончил Национальный колледж Gheorghe Lazăr в Бухаресте в 2005 году, впоследствии учился на бакалаврской программе факультета администрации и бизнеса Бухарестского университета.



С 2008 по 2010 год учился на магистерской программе в Университете Alexandru Ioan Cuza в Яссах, где его специализацией были преступления коммунистического режима в Румынии.

Монархистские взгляды Симиона и старт политической карьеры

В 2010 Симион получил степень магистра истории, после чего решил, что достиг необходимого уровня для начала политической карьеры.

Джордж Симион является убежденным монархистом.

Справочно! Румынское государство во главе с королями из немецкой династии существовало с конца 19 века и до 1947 года, когда советские оккупанты указали на дверь королю Михаю, тот послушался и перебрался в Швейцарию, прожив до 2017 года.



Румынское королевство после Первой мировой войны и распада Российской и Австро-Венгерской империй получило большие территориальные приобретения, что позволяет современным монархистам говорить о "Великой Румынии" и претендовать на земли, которые сейчас входят в состав других государств. Это, в частности, и украинские земли – например, Буковина, часть Бессарабии, остров Змеиный и другие территории.

Долгое время именно вопрос о возможном возвращении этих земель оставался на маргинесе в румынской политике, но появление и усиление Симиона это неформальное табу разрушило. Сейчас в Румынии все чаще звучат претензии на части Одесской, Черновицкой и даже Винницкой области. За все это надо "благодарить" господина Симиона.

Неудивительно, что в ноябре 2024 года Симиона объявили персоной нон грата еще в Украине, когда СБУ запретила политику въезд в наше государство на 3 года, объяснив такой шаг антиукраинской деятельностью, направленной на отрицание украинских границ и распространение дезинформации о притеснениях румынского меньшинства. Симион же на это заявил, что запрет является следствием его "прорумынской деятельности" и поддержки прав румынского меньшинства в Украине.

Политикой и политическим активизмом он интересовался и во время учебы – уже тогда особое внимание Симион уделял эффектным действиям, а питались они ресентиментом. Так, еще в студенческие годы он разрисовывал перекресток главных дорог в стране граффити с красноречивой надписью "Бессарабия – это Румыния".

Румыны и молдаване – это фактически один народ, который долгое время был разделен между другими государствами и правителями. Сначала по собственной воле, а затем волей более сильных стран.



Сейчас Румыния и Молдова – два независимых государства, в которых живут люди, разговаривающие на одном языке, но имеющие отличные судьбы. Румыния является членом ЕС и НАТО, а Молдова до сих пор не может избавиться от горького советского наследия и влияния России. При этом мысль о присоединении к Румынии в самой Молдове после определенного всплеска популярности в начале 90-х годов прошлого века является маргинальной. При этом сейчас, согласно социологии, фактически половина молдаван стремится к интеграции в ЕС, а другая часть – хочет оставаться в сфере влияния России. Но курс в ЕС не равен присоединению к Румынии.

В 2010-е Симион активно продвигал лозунги о присоединении Молдовы к его стране и активно дебатировал об этом с системными румынскими политиками, в основном в форме скандалов.

Главной мишенью своих атак Симион выбрал бывшего президента страны Иона Илиеску, которого обвинял в измене идеалам румынской революции 1989 года. Так молодого и ярого активиста заметили старшие коллеги, а сам он приобрел необходимые связи и познакомился с "нужными людьми".

Джордже Симион в молодости, скандалит в доме Илиеску: смотрите видео

Симион во главе движения за объединение Молдовы с Румынией и связи с футбольными фанатами

Весной 2011 года Джордже Симион основал политическое движение Acțiunea 2012 ("Действие 2012"). Это была коалиция неправительственных организаций и общественных объединений, поддерживающих объединение Республики Молдова с Румынией. При этом, конечно, Молдову никто особо не спрашивал, как не спрашивал Симион и мнения официального Бухареста, просто поставив всех перед таким фактом.

В дальнейшем Acțiunea 2012 проводила серию довольно громких акций, в частности, собирала митинги в Молдове, будто показывая как тамошние жители хотят присоединиться к Румынии.



Сторонники Симиона / Фото Inquam Photos / Ovidiu Micsik

В начале всю эту деятельность финансировал Симион из собственного кармана. Он имел полулегальный бизнес по продаже брендированной одежды из Германии и Великобритании. Кроме того, большой статьей доходов господина Симиона была продажа пиротехники и петард футбольным фанатам. Конечно, никаких налогов с этого Симион не платил, чего сейчас совсем не скрывает. Кроме того, знакомство с ультрас открыло ему путь к вербовке членов "околофутбольного движа" в собственную организацию и появление в нем крепких бойцов.

Также движение Симиона было активным участником массовых протестов в Молдове, надеясь получить выгоду на фоне недовольства жителей страны режимом олигарха Плахотнюка и исчезновением 1 миллиарда евро из бюджета и банковской системы. Во время митингов и акций члены Acțiunea 2012 не отказывали себе в ультраправой риторике.

Все это завершилось тем, что властям Молдовы надоели наглые соседи и она официально объявила Симиона персоной нон грата и приказала Службе информации и безопасности Молдовы (молдавская спецслужба, аналог СБУ – 24 Канал) депортировать политика как "потенциальную угрозу стабильности страны". Всего Симион имеет 5 запретов на въезд в Молдову, несколько депортаций и немало скандалов.



Задержание Симиона на митинге / Фото Inquam Photos, Liviu Florin Albei

После этого интерес Симиона непосредственно к политике в Молдове начал спадать и он решил сначала "реформировать" Румынию. При этом от идей присоединения он, конечно, не отказался. В последующие годы Симион организовывал масштабные концерты и многотысячные марши, требованием которых было присоединение Молдовы, но главным полем действий он выбрал Румынию, а не соседнее государство.

В 2019 году Джордже Симион впервые баллотировался в Европарамент как независимый кандидат, получив солидные 117 141 голосов.

Этот результат не позволил начинающему политику победить, но его он расценил как успех и тогда же начал активное партийное строительство, следствием которого стало появление его личной партии, ныне известной как AUR (Alianța pentru Unirea Românilor то есть "Альянс за объединение румын"). Симион стал президентом новой политсилы, а ее основной целью было провозглашено объединение всего румынского этноса в пределах единого государства, то есть то же самое присоединение Молдовы к Румынии, о котором Джордже Симион мечтал чуть ли не со школы.

В 2020 году на парламентских выборах в Румынии новички из AUR сенсационно "выстрелили", взяв 9% голосов. Фишкой AUR стало активное продвижение теорий заговоров, в частности, сторонники Симиона стали ярыми антивакцинаторами и протестовали против ковидных ограничений, введенных властями.

А по примеру украинских и польских антивакцинаторов мы хорошо знаем, что там, где они набирают силу, не обошлось без России.

Рука Москвы и AUR

Слухи о "руке Москвы" в отношении Симиона звучат чуть ли не со старта его политической карьеры. В частности, в 2023 году бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалару заявил, что Симион является завербованным агентом ФСБ, а анонимный агент украинской разведки утверждал, что Симиона завербовали россияне в Черновцах еще в 2011 году.

Впрочем, официально связи с россиянами не доказаны, все упреки Симион и AUR официально опровергли.

Видимой основой успеха AUR стал крайний популизм и обещания величия для румын, что вместе с апелляцией к "старым добрым временам" дало неожиданно высокие результаты.

Так фактически в один момент Джордже Симион из маргинала превратился в уважаемого и респектабельного политика. Хотя респектабельно себя Симион, конечно, не вел. Он и в дальнейшем предпочитал скандалы и эпатаж. Так, в феврале 2022 года он пытался избить в стенах парламента министра энергетики Вирджила Попеску. Кроме того, Симион отметился серией гомофобных заявлений, а также показал себя как евроскептик (но без крайностей в виде выхода из ЕС).

Параллельно с этим Джордже Симион добился единоличной власти для себя в партии AUR, превратив ее в фактически именную политсилу. Себя же Симион позиционировал стопроцентным консерватором, получив авторитет среди зарубежных коллег. В частности, в Италии, США и Польше.

При этом сам Симион упорно не называет себя ультраправым политиком, а стремится к более тесным ассоциациям с итальянским премьером Джорджей Мелони, с которой имеет хорошие отношения.

Так же Симион имеет теплые отношения с трампистами в США, за что получил от издания Politico яркий ярлык Trump fanboy.

В тени Келина Джорджеску

Несмотря на это громко заявить о себе еще раз, но уже на выборах президента Румынии Джордже Симион не решился.

Он вел довольно "тихую" кампанию и скорее участвовал в выборах для "галочки", обещая не традиционные для популистов "золотые горы", а "только" 1 миллион дешевых квартир.

Зато нишу правого популиста среди кандидатов занял Келин Джорджеску, который был слишком радикальным даже для AUR Симиона (тот публично осуждал заявления политика). Джорджеску не скрывал своей любви к румынским фашистам и еще большей – к России и Путину, не имел популярности, денег на ведение кампании и хоть какой-то узнаваемости в Румынии, но все равно победил в ноябре 2024 года в первом туре выборов президента страны.

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Вскоре выяснилось, что Келин Джорджеску – это не электоральная сенсация, а российская диверсия. Государство-агрессор через подставных людей вбросила в промо своего агента на тиктоке и других цифровых платформах миллионы евро, которые и обеспечили успех "темной лошадки". После того как стало известно, что кампанию Джорджеску финансировала Россия, а его окружение связано с российскими террористами, в частности, кадыровцами (ну, а кто же еще мог быть куратором "короля тиктока"), результаты первого тура выборов в Румынии отменили, а Конституционный суд назначил новые.

Это решение, напомним, стало главной претензией вице-президента США Джей Ди Вэнса во время его известного выступления в Мюнхене 14 февраля 2025 года. Тогда представитель Трампа обвинил Европу в смерти демократии и назвал отстранение пророссийского фаната фашистов главной угрозой безопасности для Старого мира.

Главный фаворит новых выборов в Румынии

Это событие стало также сигналом для Джордже Симиона. Политик увидел, что если никому неизвестный Джорджеску может хакнуть систему, то у хорошо раскрученного персонажа получится и подавно, и даже не понадобятся кровавые российские деньги. Поэтому Симион забыл о полученных им почти 14% и общее 4-е место в отмененном первом туре и ворвался в новую гонку, но в своей кампании начал копировать основные шаги Джорджеску.

Он немедленно объявил устранение Джорджеску сговором элит и государственным переворотом, а себя спасителем нации, который борется за демократию и при этом бойкотирует финальные дебаты кандидатов.

Также в наследство от Джорджеску Симион получил жесткую антиукраинскую риторику. Несмотря на территориальные претензии к Украине Джордже долгое время держал себя в руках и даже осуждал российское вторжение, говорил о необходимости санкций и называл Путина военным преступником, но при этом был против румынской помощи Украине.

Во время кампании 2025 Симион ожидаемо повысил градус. Ожидаемой мишенью стали украинские беженцы в Румынии, которых политик начал изображать как непосильное финансовое ярмо для румын и угрозы всему традиционному укладу жизни в стране.

Важно понимать! Сейчас Румыния очень активно помогает Украине как оружием, так и финансами, а также выступает как логистический хаб и тыл для ВСУ, в частности, как ремонтная и учебная база (румынские ВВС обучают украинских пилотов летать на F-16). Также Румыния приняла немало беженцев и играет большую роль в восстановлении экспорта украинского зерна (Украина экспортирует 70% своего зерна черноморским побережьем, через румынские территориальные воды), разминирования Черного моря и является домом для авиации и разведки сил НАТО. Поэтому результат выборов может изменить ситуацию и разрушить статус кво.

Результат на выборах 4 мая 2025 года подтвердил, что схема работает. Джордже Симион получил почти 41% голосов и занял первое место. Для окончательной победы этого недостаточно, но теперь Симион поборется за пост президента страны во втором туре. Оппонентом популиста будет мэр Бухареста Никушор Дан, который буквально на фотофинише опередил кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, который ради выборов вернулся с политической пенсии.

Несмотря на разрыв между Симионом и Даном почти вдвое говорить об уверенной победе Симиона во втором туре рано, поскольку есть основания считать, что Симион исчерпал электоральные возможности сторонников ультраправых и тех избирателей, что падки на обещания популистов, или просто склонны к протестному голосованию. Зато Дан вполне справедливо может рассчитывать на консолидацию всех проевропейских демократических сил.

Дополнительным фактором консолидации демократических сил может стать факт, что Симиона активно поддерживают трамписты (а сам он носит кепку MAGA и тратит 1,5 миллиона долларов на встречи с влиятельными людьми из окружения президента США), а это работает в обратную сторону в Европе. Как будет на самом деле – узнаем уже 18 мая 2025, когда в Румынии состоится второй тур выборов.

Личная жизнь Симиона

По состоянию на 2025 год Симион проживал в однокомнатной квартире-студии в Бухаресте площадью 52 квадратных метров и жертвует 90% своей парламентской зарплаты на общественные дела, связанные с Румынией или румынами.

27 августа 2022 года Джордже Симион женился на 24-летней Илинке Мунтяну. 24 апреля 2024 года Илинка родила первенца пары, мальчика по имени Раду.



Джордже Симион с Илинкой Мунтяну / фото Libertatea

В своей декларации об имуществе, поданной на президентские выборы 2025 года, Симион оказался среди кандидатов с наименьшими личными активами. Учитывая это действующее расследование о расходовании 1,5 миллиона на лоббизм в США в интересах Симиона и AUR вызывает большой интерес общественности и СМИ.