Все стало очевидно, – Мелони указала, кто блокирует мир в Украине
Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что последние события четко показали: не все стороны искренне хотят мира в Украине. Она подчеркнула необходимость безоговорочного прекращения огня и гарантий безопасности для Киева.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ANSA. Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что последние события четко показали, кто действительно готов к миру, а кто лишь имитирует желание его достичь.
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Премьер Италии расставила точки над "і"
По ее словам, прекращение огня и гарантии безопасности для Украины – ключевые условия для настоящего мирного урегулирования.
Мы должны настойчиво добиваться безоговорочного прекращения огня и мира, война должна закончиться,
– подчеркнула Мелони.
Итальянский лидер подчеркнула, что вчерашние события четко дали понять: "мир увидел, кто был за столом переговоров, а кто – нет".
К слову, Италия планирует сделать значительный вклад в экономическое восстановление Украины, организовав конференцию в июле 2025 года в Риме.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой в Вероне для обсуждения сотрудничества.