Несмотря на все заявления об уважении и тесном сотрудничестве, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смогли сохранить единство в вопросе войны между Россией и Украиной, хотя оба выступали за прекращение огня.

Главной проблемой стало расхождение во мнениях относительно давления на Владимира Путина, который усилил атаки на Украину и нарушил воздушное пространство НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что на это указывает?

Во время совместной пресс-конференции в рамках визита Дональда Трампа в Британию он заявил журналистам, что он разочарован Владимиром Путиным. В то же время он избежал вопросов о том, что он планирует делать дальше.

В свою очередь Кир Стармер, который заявил, что американский президент "проложил путь" в попытках прекратить войну в Украине, был гораздо более решительным относительно необходимости усиления экономического давления на Москву.

В косвенном ответе на утверждение Трампа, что США и Великобритания географически удалены от боевых действий и война "не влияет" ни на одну из стран, Стармер отметил, что Россия недавно обстреляла Британский совет в Киеве.

Также он отметил, что под удар попало посольство Европейского Союза, кроме того, были вторжения дронов в воздушное пространство НАТО. На фоне этого британский премьер призвал к более жесткому ответу.

Мы должны оказать дополнительное давление на Путина. Только тогда, когда президент оказывал давление на Путина, он проявлял любое желание двигаться,

В то же время Трамп, отвечая на вопрос о том, готов он ввести дополнительные санкции против России, сказал, что Европа должна сначала прекратить закупки нефти у России. По его мнению, это не оставит выбора Путину.

Какие еще заявления прозвучали во время встречи?