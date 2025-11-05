Новых членов ЕС могут исключить из блока после "испытательного срока", – FT

Новых стран-членов ЕС могут поставить на "испытательный срок" на несколько лет. Впрочем, в случае отступления от демократии их могут исключить из блока.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что известно о новой инициативе ЕС?

В издании напомнили, что Европейская комиссия возобновила процесс расширения, который был приостановлен более чем на десятилетие. Ее подтолкнули полномасштабное вторжение России в Украину и желание привлечь в свой состав остальные западнобалканские страны.

В свою очередь, новая инициатива появилась на фоне опасений о том, что новые члены будут подражать Венгрии после вступления в ЕС. К примеру, несколько столиц против того, чтобы Украина, Молдова и западные Балканы потенциально нарушали правила блока по демократии, свободы СМИ и независимости судебной власти после вступления в блок, а также вступали в союз с Россией.

Я не хочу, чтобы меня запомнили как комиссара, которая привела троянских коней, которые потом будут активными через пять, десять или пятнадцать лет,

– говорит еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Она признала, что столицы стран ЕС гораздо осторожнее относятся к принятию новых членов, чем это можно было бы предположить из их публичных заявлений о поддержке.

Такое отношение в значительной степени обусловлено опытом блока с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который неоднократно смягчал санкции против России, выступал против любой военной помощи Украине и становился все более авторитарным в своей стране, несмотря на попытки Брюсселя оказывать на него давление, удерживая средства ЕС.

Сейчас Еврокомиссия работает над предложениями, которые предусматривают усиление гарантий верховенства права и создание более эффективных механизмов приостановления прав или льгот в случае нарушения основных ценностей. В то же время страна может быть исключена из блока в случае повторных нарушений.

Журналисты предупредили, что новый подход приведет к более жестким требованиям к новым членам по сравнению с имеющимися, среди которых Венгрия. Также он может вызвать жалобы со стороны Киева и других столиц, которые хотят присоединиться, а именно, что они подвергаются дискриминации.

Кроме того, в Politico отметили, что Украина стала "твердым хорошистом" в отчете о прогрессе на пути к членству в ЕС. В издании оценили каждого из претендентов за выполнение их "домашних заданий по реформам", использовав американскую школьную систему оценивания, где "А" – самая высокая оценка, а "F" – самая низкая.

Украина получила "B". В то же время Черногория больше всего продвинулась к членству в ЕС. Украина, свою очередь, достигла "исключительного прогресса в самых сложных условиях".

Что в Украине говорят о вступлении в ЕС?