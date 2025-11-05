Нових членів ЄС можуть виключити з блоку після "випробувального терміну", – FT

Нових країн-членів ЄС можуть поставити на "випробувальний термін" на кілька років. Втім, у разі відступу від демократії їх можуть виключити з блоку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Що відомо про нову ініціативу ЄС?

У виданні нагадали, що Європейська комісія відновила процес розширення, який був призупинений на понад десятиліття. Її підштовхнули повномасштабне вторгнення Росії в Україну та бажання залучити до свого складу решту західнобалканських країн.

Своєю чергою, нова ініціатива з'явилася на тлі побоювань про те, що нові члени будуть наслідувати Угорщину після вступу до ЄС. До прикладу, кілька столиць проти того, аби Україна, Молдова та західні Балкани потенційно порушували правила блоку щодо демократії, свободи ЗМІ та незалежності судової влади після вступу до блоку, а також вступали в союз з Росією.

Я не хочу, щоб мене запам'ятали як комісара, яка привела троянських коней, які потім будуть активними через п'ять, десять або п'ятнадцять років,

– каже єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

Вона визнала, що столиці країн ЄС набагато обережніше ставляться до прийняття нових членів, ніж це можна було б припустити з їхніх публічних заяв про підтримку.

Таке ставлення значною мірою зумовлене досвідом блоку з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який неодноразово пом'якшував санкції проти Росії, виступав проти будь-якої військової допомоги Україні та ставав дедалі більш авторитарним у своїй країні, попри спроби Брюсселя чинити на нього тиск, утримуючи кошти ЄС.

Зараз Єврокомісія працює над пропозиціями, які передбачають посилення гарантій верховенства права та створення більш ефективних механізмів призупинення прав або пільг у разі порушення основних цінностей. Водночас країна може бути виключена з блоку у разі повторних порушень.

Журналісти попередили, що новий підхід призведе до жорсткіших вимог до нових членів порівняно з наявними, серед яких Угорщина. Також він може викликати скарги з боку Києва та інших столиць, які хочуть приєднатися, а саме, що вони зазнають дискримінації.

Крім того, у Politico зазначили, що Україна стала "твердим хорошистом" у звіті щодо прогресу на шляху до членства в ЄС. У виданні оцінили кожного з претендентів за виконання їхніх "домашніх завдань із реформ", використавши американську шкільну систему оцінювання, де "А" – найвища оцінка, а "F" – найнижча.

Україна отримала "B". Водночас Чорногорія найбільше просунулася до членства в ЄС. Україна, своєю чергою, досягла "виняткового прогресу в найскладніших умовах".

Що в Україні кажуть про вступ до ЄС?