Если будет отклоняться от общего курса блока: ЕС может приостановить финансирование Словакии

Германия рассмотрит приостановление финансирования Словакии со стороны Европейского Союза, если страна в дальнейшем будет отклоняться от общего курса блока.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время конференции WDR Europaforum. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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ЕС может приостановить финансирование Словакии

Канцлер Германии заявил, что государства-члены ЕС, которые нарушают верховенство права, могут столкнуться с производствами о нарушениях и "всегда существует возможность изъятия от них европейских средств".

Если это необходимо, то мы этим займемся,

– подчеркнул Мерц.

Немецкий канцлер не обошел в комментарии Венгрию. Политик упрекнул Будапешт, которому уже приостановили большую часть финансирования из-за постоянных проблем с верховенством права.

Напомним, что ранее глава словацкого правительства Роберт Фицо заявлял, что в стране рассматривают возможность отмены будущих санкций против России. В частности, для отмены санкций против страны-агрессора в стране могут провести референдум.

Кроме этого, Фицо также ездил в российскую столицу на парад 9 мая несмотря на предостережения верховной представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас.