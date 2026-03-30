5 сценариев для Венгрии: как ЕС готовится противодействовать Орбану в случае его победы на выборах

В Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы, на которых по всем соцопросам Виктор Орбан должен потерять власть. Однако европейские политики готовятся к худшему и ищут способы как бороться с деструктивным влиянием венгерского премьера.

В ЕС даже рассматривают вариант исключения Венгрии, об этом после разговора с 10 европейскими дипломатами, сообщает Politico.

Почему Орбан "достал" Европу?

В ЕС ищут способы борьбы с действиями Виктора Орбана, или других политиков таких как Роберт Фицо, которые откровенно противоречат подходам и ценностям союза. Последней каплей стало блокирование в декабре прошлого года Венгрией кредита Украине.

Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. Это абсолютно неприемлемо то, что делает Венгрия,

– заявил журналистам президент Европейского совета Антониу Кошта.

Еще одной проблемой остаются активные контакты Будапешта с Москвой, которые не прекратились после 24 февраля и тот факт, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто использовал перерывы во время встреч ЕС, чтобы информировать своего российского коллегу Сергея Лаврова.

Мнения дипломатов расходятся относительно того изменится ли в случае победы на выборах поведение венгерского лидера. Одни считают, что он как опытный политик поймет, что ходит по тонкому льду, другие уверены, что он "троянский конь" Кремля, который ни перед чем не остановится. Единственное, в чем мнения собеседников Politico совпадают – то что Европейский Союз ищет возможностей влиять на Орбана.

Какие сценарии рассматривает Европейский Союз?

Первый вариант – изменить систему голосования с единогласного на квалифицированное голосование большинства, которое потребует 55% государств и 65% населения. О том насколько после расширения ЕС до 27 стран эффективным является нынешняя система голосования дискуссии ведутся давно. Страны союза хотят не быть зависимыми от Венгрии в таких важных вопросах как внешняя политика или долгосрочный бюджет.

Преимуществом такого варианта является рост эффективности. Недостатком – отмена принципа важности голоса каждого члена.

Второй вариант – большее использование коалиций между несколькими странами, которое уже неоднократно происходило после начала российской агрессии. Такой формат является более быстрым и включает только те страны, которые заинтересованы в конкретных действиях.

Преимуществом такого варианта является то, что он уже использовался, особенно в вопросах поддержки Украины. Недостатком является временность данного формата и то, что некоторые важные решения все равно необходимо будет принимать вместе со всеми членами альянса.

Третий вариант – увеличение экономического давления на Орбана. Президент Европейского совета Антониу Кошта говорил, что блок Орбана по займу Украины нарушил статью 4 (3) договоров ЕС, согласно которым страны-члены обязаны обеспечить "искреннее сотрудничество".

Уважение к верховенству права имеет важное значение для доступа к средствам ЕС,

– заявлял Майкл Макграт, европейский комиссар по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей

Преимуществом является то, что существует вероятность доказать в суде нарушение верховенства права Орбаном и иметь законные основания замораживать средства для Венгрии. Недостатком является то, что принять новые правила, которые будут строже наказывать за нарушение законов невозможно без Будапешта.

Четвертый вариант – приостановление права голоса Венгрии. В 2018 году Европейский парламент запустил статью 7 договора ЕС, которая позволяет приостановить право голоса государства-члена, если оно нарушает ценности блока.

Обратите внимание! Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала говорил, что инструмент, которым вообще можно было бы на все вопросы ответить, это введение седьмой статьи и таким образом лишить права голоса Орбана за все те нарушения правовой государственности, европейских норм и законов, что он наделал за последние годы.

Преимуществом является то, что даже угроза применить 7 статью уже будет эффективным способом давления на Будапешт. Недостаток – решение должно приниматься остальными 26 странами, и Словакия может не поддержать это решение.

Пятый вариант – наименее реалистичный и наиболее радикальный – исключение из ЕС.

Преимущество – возможность перепрофилирования положения о выходе из ЕС (статья 50, которую Великобритания запустила, когда начала процесс Brexit), что позволило бы избавиться от агента российского влияния. Недостаток – неготовность стран действовать так радикально, отсутствие опыта исключения страны.

Поэтому Европа рассматривает различные правовые механизмы и пока нет одного очевидного варианта, потому что каждый имеет свои нюансы.

Что известно о выборах в Венгрии?