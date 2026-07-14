Европейский Союз ввел санкции против россиян, которые подвергали пыткам украинских пленных

ЕС принял новый пакет персональных санкций в отношении лиц, которых считает причастными к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц. В санкционный список вошли 15 россиян.

Об этом сообщил Совет Европейского Союза.

Кого Европейский Союз включил в санкционный список?

Одним из самых резонансных фигурантов стал первый заместитель начальника колонии в оккупированной Оленевке Дмитрий Неелов. По данным Европейского Союза, он причастен к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц.

Именно он несет ответственность за события в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, когда после взрыва в колонии была умышленно задержана эвакуация раненых украинских защитников.

Кроме него, под санкции попали еще несколько должностных лиц и сотрудников колонии в Оленевке, которых Европейский Союз считает причастными к жестокому обращению с пленными.

Также ограничения введены в отношении начальника охраны колонии №7 в селе Пакино Владимирской области России Алексея Хавецкого. Под его руководством украинских военнопленных систематически подвергали пыткам с применением электрического тока, избиениям, умышленному голоданию, сексуальному насилию и другим формам жестокого обращения.

В список также включили сотрудника Федеральной службы безопасности России Яна Заневского. Его обвиняют в незаконных задержаниях и пытках гражданских жителей на временно оккупированных территориях Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. По данным Европейского Союза, задержанных избивали, душили и подвергали сексуальному насилию.

Отдельно под санкции попало учреждение СИЗО-2 в Таганроге, где незаконно удерживали украинских военнопленных и гражданских лиц, среди которых были женщины. Именно в этом изоляторе в результате систематических пыток погибла украинская журналистка Виктория Рощина, скончавшаяся после более чем года незаконного заключения.

Еще в рамках одного санкционного режима Совет Европейского Союза внес в список семерых сотрудников колонии № 10 в селе Ударный. Среди них – начальник учреждения Александр Гнутов, пятеро его заместителей и начальница медицинской части Галина Мокшанова.

По свидетельствам бывших заключенных, в этой колонии украинцев систематически подвергали пыткам: применяли электрошок, жестоко избивали, заставляли находиться в стрессовых позах, отказывали в медицинской помощи, имитировали казни и совершали сексуальное насилие. В тех же условиях незаконно удерживались и гражданские лица.

Все физические лица и организации, внесенные в санкционный список, подпадают под замораживание активов в странах Европейского Союза. Гражданам и компаниям государств-членов запрещено предоставлять им средства или экономические ресурсы. Кроме того, в отношении всех фигурантов введен запрет на въезд в страны Европейского Союза и транзит через их территорию.

В Совете Европейского Союза подчеркнули, что решительно осуждают пытки, жестокое обращение и убийства украинских военнопленных и гражданских лиц. В Брюсселе также призвали обеспечить беспрепятственный доступ независимых международных наблюдателей, в частности представителей Международного комитета Красного Креста, ко всем местам содержания, а также привлечь всех виновных к ответственности.

Напомним, недавно аналитики Molfar Intelligence Institute (МИИ) в сотрудничестве со Службой безопасности разоблачили 144 российских тюремщиков, которые подвергают пыткам украинских военнопленных и заключенных.