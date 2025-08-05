Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин остановит войну в Украине, когда цена на нефть упадет еще на 10 долларов. Президент США также заявил, что у России "ужасная экономика".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в интервью американскому медиа CNBC.

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Что, по мнению Трампа, сможет заставить Россию остановить войну?

Дональд Трамп заявил, что если цена на российские энергоносители упадет достаточно низко, то Путин перестанет убивать людей.

Это будет хорошо, даже если гибнут его собственные люди в Украине. Но Путин перестанет убивать людей. Если цена на энергетику снизится еще на 10 долларов за баррель, у него не будет выбора, потому что его экономика ужасна,

– сказал американский президент.

Президент США также отметил, что Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК+) "планирует увеличить" добычу нефти. И это решение уже влияет на рынок энергоносителей.

Стоит отметить, что в состав ОПЕК+ входит также Россия. Организация 3 августа договорилась об увеличении добычи нефти с сентября 2025 года.

Также Дональд Трамп сказал, что повысит тарифы для Индии, ведь она покупает российскую нефть и подпитывает военную машину врага.

"У них (в Индии – 24 Канал) самый высокий тариф среди всех... Мы договорились о 25%, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я существенно повышу его, потому что они покупают российскую нефть. Они подпитывают военную машину", – заявил американский лидер.

К слову, ранее журналисты Reuters писали, что Владимир Путин не верит в санкции Дональда Трампа и его тарифы. Источники в Кремле говорят, что Путин надеется на улучшение отношений с Америкой, но его военные цели в Украине имеют приоритет, несмотря на возможные последствия санкций.