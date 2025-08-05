Глава Центра совместных действий Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что команда Трампа делает ставку на три рычага влияния: усиление санкций, давление на союзников России и военную поддержку Украины. По его словам, Кремль не получает никаких уступок, а требования Трампа звучат все жестче.

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Новая риторика Трампа в отношении Путина

Олег Рыбачук отметил, что Трамп публично отказался от идеи вести переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, президент США прямо заявил, что нет смысла давать Кремлю время, потому что тот продолжает уничтожать Украину под прикрытием мирных инициатив.

Мы давно ждали прозрения у Трампа. Похоже, оно проявляется,

– сказал Рыбачук.

Он добавил, что изменение риторики Трампа связано с влиянием генерала Кита Келлога, который имеет поддержку и среди европейских дипломатов. Именно Келлог, по мнению Рыбачука, сейчас определяет главные ориентиры политики Трампа в отношении России.

Условия, которые Трамп готов предложить Кремлю

Трамп больше не соглашается ни на какие уступки Путину, в частности на требование вывода украинских войск из захваченных областных центров. Его команда исключает разоружение Украины и подчеркивает продолжение военной поддержки.

Соединенные Штаты будут и дальше предоставлять Украине оружие, чтобы она могла сдерживать агрессию,

– пояснил Рыбачук.

В то же время Трамп готов предложить России уступки, которые не касаются территории Украины. Речь идет о приостановлении вступления в НАТО, частичном снятии санкций и совместных экономических инициативах на условиях, выгодных Кремлю.

Санкции, Индия и экономическое давление

По словам Рыбачука, США уже используют действенные экономические инструменты для давления на союзников Кремля. В частности, Индия постепенно уменьшает закупки российской нефти и переориентируется на американскую.

Крупнейшая государственная компания "Indian Oil Company" уже закупила 7 миллионов тонн более дорогой, но американской нефти,

– привел пример Рыбачук.

Он отметил, что команда Трампа рассматривает новые санкции против банков и стран, которые пытаются ослабить роль доллара. США, контролируя долларовый рынок, способны блокировать финансовые операции любого нежелательного партнера.

По мнению Рыбачука, именно в этом направлении и формируется новая стратегия Трампа в отношении Кремля. Она базируется на трех главных рычагах - санкциях, экономическом давлении на партнеров России и военной помощи Украине.