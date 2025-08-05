Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в интервью американскому медиа CNBC.

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Что, по мнению Трампа, сможет заставить Россию остановить войну?

Дональд Трамп заявил, что если цена на российские энергоносители упадет достаточно низко, то Путин перестанет убивать людей.

Это будет хорошо, даже если гибнут его собственные люди в Украине. Но Путин перестанет убивать людей. Если цена на энергетику снизится еще на 10 долларов за баррель, у него не будет выбора, потому что его экономика ужасна,

– сказал американский президент.

Президент США также отметил, что Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК+) "планирует увеличить" добычу нефти. И это решение уже влияет на рынок энергоносителей.