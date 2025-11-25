"Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей", – интересное заявление Белого дома о переговорах

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт выступила с интересным заявлением о переговорах вечером 25 ноября. Она положительно оценила ход переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кэролайн Ливитт.

Что говорят в США о мирных переговорах?

По мнению Ливитт, "в течение прошлой недели Соединенные Штаты достигли огромного прогресса в направлении мирного соглашения, пригласив Украину и Россию за стол переговоров".

Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами,

– коротко написала она.

Никаких деталей пресс-секретарь Белого дома не привела.

В целом в Соединенных Штатах положительно реагируют на мирные переговоры. Например, специальный посланник Трампа Дэн Дрисколл, как рассказали источники западных СМИ, "настроен оптимистично".

Что известно о переговорах Дрисколла в Абу-Даби с россиянами и украинцами?

Как проинформировали несколько западных СМИ, Дэниел Дрисколл 25 ноября находится в ОАЭ, где встретился с российскими чиновниками.