Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Керолайн Лівітт.

Що кажуть у США про мирні переговори?

На думку Лівітт, "протягом минулого тижня Сполучені Штати досягли величезного прогресу в напрямку мирної угоди, запросивши Україну та Росію за стіл переговорів".

Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами,

– коротко написала вона.

Жодних деталей речниця Білого дому не навела.

Загалом у Сполучених Штатах позитивно реагують на мирні переговори. Наприклад, спеціальний посланець Трампа Ден Дрісколл, як розповіли джерела західних ЗМІ, "налаштований оптимістично".

Що відомо про переговори Дрісколла в Абу-Дабі з росіянами та українцями?

Як поінформували декілька західних ЗМІ, Деніел Дрісколл 25 листопада перебуває в ОАЕ, де зустрівся з російськими чиновниками.