Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Керолайн Лівітт.
Що кажуть у США про мирні переговори?
На думку Лівітт, "протягом минулого тижня Сполучені Штати досягли величезного прогресу в напрямку мирної угоди, запросивши Україну та Росію за стіл переговорів".
Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами,
– коротко написала вона.
Жодних деталей речниця Білого дому не навела.
Загалом у Сполучених Штатах позитивно реагують на мирні переговори. Наприклад, спеціальний посланець Трампа Ден Дрісколл, як розповіли джерела західних ЗМІ, "налаштований оптимістично".
Що відомо про переговори Дрісколла в Абу-Дабі з росіянами та українцями?
Як поінформували декілька західних ЗМІ, Деніел Дрісколл 25 листопада перебуває в ОАЕ, де зустрівся з російськими чиновниками.