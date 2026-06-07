Албания может столкнуться с проблемами со вступлением в ЕС из-за зятя Трампа

Европейская комиссия предостерегает Албанию от принятия действий, которые могут повлиять на ее вступление в Европейский Союз. Причиной стал проект зятя президента США, Джареда Кушнера, на южном побережье страны.

Страну уже семь дней продолжаются протесты из-за строительства. Об этом пишет Politico.

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Что стало причиной скандала?

В октябре прошлого года дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер купили остров Сазани на территории Албании за более 1,4 миллиарда долларов. Благодаря своим связям зять американского президента получил от властей разрешение на строительство роскошного курорта прямо в охранной заповедной зоне. Природоохранники возмущались такому решению, ведь строительство будет угрожать уникальной флоре и фауне Сазани.

В июне общественное возмущение возросло. Албанцы требуют отменить строительство элитного курорта, связанного с американскими средствами. Проект, связанный с Джаредом Кушнером, угрожает охранной зоне дикой природы, где обитают фламинго, тюлени и черепахи.

Еврокомиссия предупредила, что возведение этого курорта может создать в Албании трудности с экологическими правилами ЕС, тем самым поставить под угрозу ее способность закрыть этот раздел во время своих переговоров о вступлении. Блок призывает балканскую страну воздержаться от действий, которые могут подорвать выполнение условий для вступления и ожидают, что Тирана будет действовать немедленно.

В процессе вступления в ЕС, как часть окончательных ориентиров для переговоров главы 27 об окружающей среде и изменении климата, Албания, как ожидается, полностью согласует законодательство ЕС в этой области,

– сказал представитель Европейской комиссии.

В Евросоюзе призывают Албанию соблюдать Закон о природоохранных территориях и отменить новый закон о стратегических инвестициях. Politico сообщает, что министр окружающей среды Софьян Яупай сообщил Комиссии в Брюсселе, что строительство проекта приостановлено, а оценка воздействия на окружающую среду будет проведена с гражданским обществом.

Обратите внимание! Проблемы появились из-за изменений в закон об охраняемых районах 2024 года, которые, по словам критиков, открыли двери для масштабного развития строительства в районах дикой природы. Это также касается природоохранной территории Вйоса-Нарта, где расположен проект, связанный с Кушнером. Брюссель также давно настаивает на том, чтобы Тирана отказалась от своего закона о стратегических инвестициях 2015 года, поскольку он предоставляет определенным проектам ускоренное одобрение, которое рискует обойти экологические гарантии ЕС.

Как реагируют в Албании?

Протесты в балканской стране, получившие название "Революция Фламинго", из-за птиц, проживающих в заповедной зоне, активизировались в начале июня 2026 года. Они дошли до призывов премьер-министру Эди Рами уйти в отставку.

Прокурор Албании начал расследование относительно противоречивых изменений в защищенном статусе района и собственности на землю в 2024 году. По его словам, проект также подлежит проведению расследованиям, которые выходят за рамки экологических проблем. Премьер-министр Рама заявил, что если бы не участие зятя Трампа, то Европу все бы устроило.

Албанцы в крупных европейских городах призывают отменить проект. Они призывают власти не позволить природе стать жертвой неконтролируемого туризма.

Politico пишет, что Албания вместе с Черногорией имеют хорошие шансы, чтобы присоединиться к Евросоюзу. Эди Рама отмечал цель стать членами блока до 2030 года.