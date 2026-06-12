ЕС может разъединить Украину и Молдову из-за разного темпа проведения реформ, – СМИ

Европейский Союз может отказаться от совместного продвижения Украины и Молдовы в переговорах о вступлении после открытия первого переговорного кластера для этих стран. Причиной может стать более значительный прогресс Кишинева в проведении реформ.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на нескольких высокопоставленных дипломатов ЕС.

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Что известно о евроинтеграции Украины и Молдовы?

К открытию первого кластера переговоров 15 июня обе страны могут продвигаться в переговорном процессе уже разными темпами.

Вопрос разделения может стать более очевидным после открытия кластеров, поскольку страны проходят переговорные разделы с разной скоростью,

– заявил один из дипломатов ЕС.

Он считает, что Молдова будет преодолевать этот путь быстрее. Дипломат объяснил это меньшим размером страны, более компактной государственной системой и отсутствием войны.

Брюссель уже не впервые задумывался о разделении переговорных траекторий Киева и Кишинева. Некоторые государства-члены предлагали такой подход еще в 2025 году, когда правительство Виктора Орбана блокировало открытие переговорных кластеров для Украины.

Тогда Еврокомиссия считала обе страны технически готовыми к открытию первого кластера. Поэтому решили не разделять двух кандидатов и продвигать их вместе, поскольку Украина оставалась заблокированной из-за необоснованной позиции Будапешта.

Что ждет Украину и Молдову?

После того, как новое венгерское правительство фактически сняло блокировку, в ЕС все чаще предлагают внедрить принцип "merit-based accession" — продвижение кандидатов в соответствии с их собственными результатами в выполнении реформ. Для вступления в Евросоюз страны-кандидаты проходят переговоры по 35 разделам законодательства Европейского Союза, которые объединены в шесть тематических кластеров.

Они охватывают все ключевые сферы государственной политики: верховенство права, государственное управление, внутренний рынок, энергетика, сельское хозяйство, внешние отношения.

Кластер "Основы" является важнейшим во всем переговорном процессе. Он открывается первым и закрывается последним и состоит из пяти переговорных разделов:

судебная система и основополагающие права;

правосудие, свобода и безопасность;

финансовый контроль;

государственные закупки;

статистика.

Страны должны закрыть этот кластер, продемонстрировав независимость судебной системы, борьбу с коррупцией, прозрачное использование государственных средств, честную конкуренцию при проведении государственных тендеров и качество государственной статистики. Далее Еврокомиссия будет оценивать готовность Украины и Молдовы к дальнейшему продвижению в переговорном процессе. Результаты реформ в этих сферах повлияют на то, будут ли Киев и Кишинев двигаться к членству в ЕС одинаковыми темпами или будут разобщены.

Последние новости о начале переговоров

3 июня началась подготовка к официальному открытию первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы. Начало переговоров должны одобрить государства – члены ЕС на заседании Совета по общим вопросам. Затем его должны подтвердить на саммите европейских лидеров 18–19 июня. Там, к слову, впервые будет Петер Мадьяр.

Именно его решение изменить позицию своей страны относительно членства Украины в Европейском Союзе поможет Киеву и Кишиневу начать переговоры. На решение венгерского премьера повлияла встреча с высокопоставленными чиновниками ЕС, целью которой было договориться о размораживании средств Евросоюза в размере 16,4 миллиарда евро для его страны.