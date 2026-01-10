Путин получил четкий сигнал о невозможности затягивания войны, – экс-посол США
- Европа одобрила предоставление Украине кредита в 100 миллиардов долларов для закупки американского вооружения, что стало сигналом для Путина о невозможности бесконечного затягивания войны.
- Экс-посол Уильям Тейлор считает, что для принуждения России к миру необходимо усиливать давление на Путина, экономику страны и армию, а также усиливать санкции и оказывать военную поддержку Украине.
Европа одобрила предоставление Украине кредита в размере 100 миллиардов долларов для закупки американского вооружения. Это показало Владимиру Путину, что он не сможет постоянно затягивать войну.
Такую информацию сообщил бывший чрезвычайный посол США в Украине Уильям Тейлор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".
Как заставить Путина закончить войну?
По мнению американского дипломата, Россию нужно принудить к миру, потому что только в случае давления на Владимира Путина, экономику страны и армию, она сможет согласиться на прекращение боевых действий на территории Украины.
В такой момент он сядет за стол переговоров и будет пытаться заключить ту сделку, которую сможет обеспечить. Чтобы приблизить этот момент, Соединенные Штаты и европейские партнеры должны и в дальнейшем усиливать давление на Путина – и это давление уже осуществляется,
– сказал он.
Экс-посол считает, что президент США Дональд Трамп имеет соответствующие рычаги влияния, благодаря чему способен оказывать давление на российскую сторону как экономическими средствами, так и путем предоставления военной поддержки Украине.
По его словам, санкции против России можно и нужно усиливать. Уильям Тейлор отмечает, что единственным фактором, который может повлиять на российского диктатора, чтобы тот остановил войну, является состояние российской экономики.
Какой сигнал дали России?
В течение последних недель мы стали свидетелями того, как европейские партнеры предоставили Украине кредит в размере 100 миллиардов долларов для приобретения вооружения в Соединенных Штатах и в Европе. Это является однозначным сигналом для Путина, что он не сможет просто ждать, пока партнеры истощатся или откажутся от поддержки,
– отмечает дипломат.
Он отмечает, что Россия не сможет вечно продолжать войну, опираясь исключительно на ограниченные тактические успехи на фронте, поэтому важным является давление путем ограничения доходов Москвы и дальнейшей помощи Киеву.
Как союзники давят на Россию?
Напомним, недавно министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила задержание двух российских танкеров Marinera (Bella) и Sophia, идущих под флагами России и связанных с Венесуэлой.
В то же время гарантии безопасности от Трампа для Украины, по данным The New York Times, являются ненадежными из-за его прошлых действий и заявлений, которые показывают отсутствие готовности противостоять Владимиру Путину.
На днях в Париже подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины. Это не является жесткими юридическими обязательствами, но является шагом.