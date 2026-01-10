Путин получил четкий сигнал о невозможности затягивания войны, – экс-посол США

Европа одобрила предоставление Украине кредита в размере 100 миллиардов долларов для закупки американского вооружения. Это показало Владимиру Путину, что он не сможет постоянно затягивать войну.

Такую информацию сообщил бывший чрезвычайный посол США в Украине Уильям Тейлор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".

Как заставить Путина закончить войну?

По мнению американского дипломата, Россию нужно принудить к миру, потому что только в случае давления на Владимира Путина, экономику страны и армию, она сможет согласиться на прекращение боевых действий на территории Украины.

В такой момент он сядет за стол переговоров и будет пытаться заключить ту сделку, которую сможет обеспечить. Чтобы приблизить этот момент, Соединенные Штаты и европейские партнеры должны и в дальнейшем усиливать давление на Путина – и это давление уже осуществляется,

– сказал он.

Экс-посол считает, что президент США Дональд Трамп имеет соответствующие рычаги влияния, благодаря чему способен оказывать давление на российскую сторону как экономическими средствами, так и путем предоставления военной поддержки Украине.

По его словам, санкции против России можно и нужно усиливать. Уильям Тейлор отмечает, что единственным фактором, который может повлиять на российского диктатора, чтобы тот остановил войну, является состояние российской экономики.

Какой сигнал дали России?

В течение последних недель мы стали свидетелями того, как европейские партнеры предоставили Украине кредит в размере 100 миллиардов долларов для приобретения вооружения в Соединенных Штатах и в Европе. Это является однозначным сигналом для Путина, что он не сможет просто ждать, пока партнеры истощатся или откажутся от поддержки,

– отмечает дипломат.

Он отмечает, что Россия не сможет вечно продолжать войну, опираясь исключительно на ограниченные тактические успехи на фронте, поэтому важным является давление путем ограничения доходов Москвы и дальнейшей помощи Киеву.

Как союзники давят на Россию?