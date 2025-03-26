Рассматривают другие варианты: Европа передумала отправлять в Украину своих миротворцев, – СМИ

Европа начала рассматривать другие варианты гарантий безопасности для Украины. От идеи отправки миротворцев решили отказаться из-за политических и логистических ограничений, а также из-за вероятного сопротивления России и США.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему в Европе передумали отправлять миротворцев в Украину

Несмотря на то, что Лондон и Париж работали в течение нескольких недель над планом отправки тысяч миротворцев в Украину для помощи в обеспечении будущего прекращения огня, дипломаты отмечают, что сейчас все больше людей склоняются к идее, что переброска такого контингента не является наиболее вероятным вариантом.

Они отступают от идеи наземных войск и пытаются перенастроить свои планы на что-то более реалистичное,

– заявил один из европейских дипломатов.

Другой дипломат отметил, что когда Украина была в лучшем положении, идея отправки военных была более привлекательной. Однако с учетом нынешней ситуации и с текущей администрацией США, это уже не выглядит так заманчиво.

В то же время один из старших европейских военных чиновников отметил, что, хотя фокус смещается от идеи отправки европейских миротворцев, "это не означает, что отдельные страны не будут иметь солдат в Украине для предоставления обучения и другой поддержки".

В издании отметили, что некоторые европейские союзники сомневаются в возможности отправить войска без четких гарантий со стороны США. Они также опасаются расходов, недостатка человеческих ресурсов и техники, а также возможности оказаться в конфликте с Россией.