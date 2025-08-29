Евросоюз разместит военных инструкторов в Украине в рамках гарантий безопасности
Европейские страны договорились отправлять военных инструкторов в Украину после перемирия. Такой шаг станет частью более широкой системы гарантий безопасности для Киева.
Об этом стало известно из слов главы европейской дипломатии Каи Каллас 29 августа на пресс-конференции в Копенгагене, передает 24 Канал.
Что известно о размещении европейских военных инструкторов на территории Украины?
По словам Каи Каллас, во время неформальной встречи министров обороны ЕС союзники пришли к согласию, что Европа должна играть активную роль в обеспечении безопасности Украины.
Поэтому миссия EUMAM получит расширенный мандат, который будет предусматривать не только обучение военных за рубежом, но и подготовку и консультации непосредственно на украинской территории.
В чем заключается цель миссии EUMAM?
Цель миссии EUMAM Ukraine (Военная вспомогательная миссия Европейского Союза в поддержку Украины), созданной в 2022 году, – усиление военной способности Вооруженных Сил Украины путем предоставления индивидуальных, коллективных и специализированных тренировок на территории стран ЕС.
Каллас подчеркнула, что ЕС уже стал ведущим партнером Украины в сфере подготовки армии – более 80 тысяч украинских военных прошли обучение в рамках европейских программ. В будущем инструкторы могут работать в военных академиях и других учебных заведениях Украины.
Кроме того, как добавила дипломат, гражданская миссия ЕС будет помогать усиливать защиту Украины от российских гибридных угроз.
Гарантии безопасности для Украины: заявления международных партнеров
- Министр обороны Эстонии Ханно Певкур назвал вступление Украины в НАТО лучшей гарантией ее безопасности. Он также заявил, что Эстония готова отправить в Украину роту военных, но при условии поддержки США.
- Вашингтон рассматривает возможность использования стратегической авиации и румынских аэродромов для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины. В то же время США отрицают планы развертывания своих войск на украинской территории.
- Западные союзники обсуждают создание демилитаризованной зоны, укрепления границ и развертывания европейских войск в тылу Украины после окончания войны. План имеет целью гарантировать защиту от будущих угроз.