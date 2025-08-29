Европейские страны договорились отправлять военных инструкторов в Украину после перемирия. Такой шаг станет частью более широкой системы гарантий безопасности для Киева.

Об этом стало известно из слов главы европейской дипломатии Каи Каллас 29 августа на пресс-конференции в Копенгагене, передает 24 Канал.

Смотрите также Совет безопасности ООН соберется на очередное заседание по обстрелу Украины

Что известно о размещении европейских военных инструкторов на территории Украины?

По словам Каи Каллас, во время неформальной встречи министров обороны ЕС союзники пришли к согласию, что Европа должна играть активную роль в обеспечении безопасности Украины.

Поэтому миссия EUMAM получит расширенный мандат, который будет предусматривать не только обучение военных за рубежом, но и подготовку и консультации непосредственно на украинской территории.

В чем заключается цель миссии EUMAM? Цель миссии EUMAM Ukraine (Военная вспомогательная миссия Европейского Союза в поддержку Украины), созданной в 2022 году, – усиление военной способности Вооруженных Сил Украины путем предоставления индивидуальных, коллективных и специализированных тренировок на территории стран ЕС.

Каллас подчеркнула, что ЕС уже стал ведущим партнером Украины в сфере подготовки армии – более 80 тысяч украинских военных прошли обучение в рамках европейских программ. В будущем инструкторы могут работать в военных академиях и других учебных заведениях Украины.

Кроме того, как добавила дипломат, гражданская миссия ЕС будет помогать усиливать защиту Украины от российских гибридных угроз.

Гарантии безопасности для Украины: заявления международных партнеров