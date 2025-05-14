Макрон заявил, что Европа не будет отправлять войска на линию фронта в Украине в случае перемирия

Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта в случае достижения перемирия между Украиной и Россией. Контроль над соблюдением прекращения огня будет осуществляться другим способом.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, который рассказал детали по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Reppublica.

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Рассматривают альтернативу

Эммануэль Макрон рассказал, что в случае достижения перемирия между Украиной и Россией, соблюдение договоренности будут контролировать США и Европа, в частности, с помощью спутников, чтобы "иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны".

Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы находиться на линии фронта,

– заявил он.

Президент Франции добавил, что вопрос о демилитаризованной линии еще будут обсуждать позже, особенно относительно возможного присутствия сил ООН. По его мнению, "первой гарантией безопасности" для Украины будет "сильная украинская армия".

К слову, незадолго до этого министерство обороны Польши решительно отвергло идею участия своих военных в возможной миротворческой миссии на территории Украины. Страна будет выполнять роль обеспечения логистики для оказания Украине помощи.