Макрон призвал покупать европейское оружие вместо американского

Президент Франции пытается убедить страны Европы покупать местное оружие вместо американского. Речь идет о французском и европейском оборудовании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Эммануэля Макрона для Le Parisien. Политик и ранее призывал направлять оборонные расходы на продукцию ЕС.

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Что предлагает лидер Франции

Для другого французского издания Nice-Matin Макрон рассказал, что обратился к оборонным компаниям своей страны с просьбой уменьшить бюрократическую волокиту и сократить расходы, чтобы они стали более привлекательным для сотрудничества вариантом.

Тем, кто покупает Patriot, следует предложить франко-итальянский ЗРК нового поколения SAMP/T. Тем, кто покупает F-35, стоит предложить Rafale. Это путь к увеличению темпов производства,

– сказал он для Le Parisien.

Напомним, недавно США передали Нидерландам крылатые ракеты Tomahawk. Их успешно испытали фрегатом HNLMS De Ruyter у восточного побережья США.

Кроме того, Tomahawk уже есть на вооружении Великобритании и Австралии, а следующей крылатые ракеты получит Япония, которая в 2024 году заказала 400 единиц вместе со спутниковым оборудованием. После оружием "заинтересовалась" Германия.