Всего два пункта: Каллас рассказала о плане ЕС по миру в Украине
- ЕС имеет план для мира в Украине, сосредоточен на ослаблении России и поддержке Украины.
- Кая Каллас заявила, что позиция ЕС остается неизменной: для успеха любого мирного плана он должен быть поддержан Украиной и Европой.
Европейский Союз имеет четкий план, который поможет достичь мира в Украине. Он состоит всего из двух пунктов: ослабление России и поддержка Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
В чем суть мирного плана ЕС?
Подробности мирного плана Евросоюза рассказала высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.
Европейский Союз всегда поддерживал справедливый, длительный и всеобъемлющий мир. Сегодня мы, конечно, обсудили последние события, и министр Сибига проинформировал нас о позиции Украины,
– отметила она.
По словам чиновницы, позиция ЕС остается неизменной: для успеха любого мирного плана он должен быть поддержан Украиной и Европой.
ЕС имеет очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину,
– подчеркнула Каллас.
Главный дипломат Евросоюза сообщила, что 20 ноября глава Европейского разведывательного центра и посланник ЕС по вопросам санкций проинформировали министров о влиянии ограничений на Россию.
По имеющейся информации, объем экспорта российской сырой нефти упал до самого низкого уровня за последние месяцы, а налоговые поступления от нефтяного сектора стали наименьшими с начала войны.
Какой план предлагают США?
По данным СМИ, администрация Трампа одобрила план потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией, который состоит из 28 пунктов. Чиновники США уверяют, что он должен обеспечить гарантии безопасности и условия для "длительного мира".
Согласно плану, Украина должна оставить Донбасс, сократить армию вдвое и отказаться от ключевых категорий вооружения, включая дальнобойное оружие. В обмен на это Россия якобы обещает не нападать снова на Украину.
20 ноября в Офисе Президента заявили, что Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект так называемого мирного плана. Президент планирует обсудить с Трампом основные пункты уже в ближайшие дни.