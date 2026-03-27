Евросоюз разочарован Орбаном и надеется на его поражение на выборах, – Reuters
- Европейские дипломаты разочарованы Виктором Орбаном и надеются на его поражение на выборах.
- Предстоящие выборы в Венгрии могут привести к власти Петера Мадьяра, который, вероятно, продолжит текущий курс Венгрии по миграции и отношений с ЕС.
Европейские дипломаты рассчитывают, что выборы в Венгрии нанесут поражение нынешнему премьер-министру страны Виктору Орбану. Впрочем, вероятный преемник Орбана может продолжить придерживаться ключевых подходов Будапешта к ЕС.
Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters, журналисты которого пообщались с более чем десятком нынешних и бывших должностных лиц, осведомленных в отношениях Европы и Венгрии.
Как в ЕС относятся к Венгрии?
Высказываясь на условиях анонимности, многие из дипломатов откровенно выражали свое разочарование в Викторе Орбане.
Нынешний венгерский премьер нередко вызывает раздражение у своих партнеров в Евросоюзе. К тому же он поддерживает довольно близкие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, а также считается близким союзником Дональда Трампа.
Напомним! Именно Орбан заблокировал критически важный кредит от ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро.
"Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. С нашей стороны надежда на то, что Орбана удастся убедить, исчезла", – поделился с журналистами один из чиновников ЕС.
Дипломаты из правительств ряда государств Европейского Союза заявляют, что в случае потери Орбаном власти они надеются на прекращение блокирования Венгрией политических инициатив.
Речь идет, частности, о решении о предоставлении кредита Украине, а также о введении санкций против России и агрессивных израильских мигрантов.
Вместе с тем, в ЕС не скрывают своих надежд на поражение Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах.
Отметим! Парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся 12 апреля для избрания членов нового созыва Национальной Ассамблеи и станут десятыми с 1990 года.
Я думаю, все надеются, что Орбан проиграет,
– откровенно сказал один из дипломатов.
Несмотря на это, даже если на замену Орбану придет другой глава венгерского правительства, улучшения отношений Будапешта и Брюсселя пока ожидать рано.
Вероятнее всего, к власти может прийти Петер Мадьяр, в ЕС его помнят довольно острым переговорщиком еще со времен его работы в дипломатии. Именно он и будет продолжать выбранный Венгрией курс на скептическое отношение к миграции и возможности вступления Украины в Евросоюз.
Дипломаты ЕС подчеркивают, что Мадьяр принадлежит к той же политической силе, поэтому кардинальных изменений не предвидится. В то же время его советник признал, что позиции по миграции и расширению ЕС останутся подобными.
Но разница заключается в том, что Орбан использовал это для шантажа (ЕС) и представления интересов России. Мы же будем представлять интересы Венгрии,
– добавил он.
К слову, перед выборами в стране вспыхнул политический скандал – Орбана обвиняют в использовании спецслужб для слежки за оппозиционной партией "Тиса".
Венгрия запретила оператору ГТС проводить аукционы на поставки газа в Украину в третьем квартале 2026 года. Премьер Виктор Орбан заявил, что поставки могут полностью остановиться, если не возобновится транзит российской нефти через "Дружбу".
Также власти обвинили журналиста Саболча Паньи в шпионаже в пользу Украины, однако он это отрицает, заявляя, что проводил расследование относительно связей венгерских чиновников с Россией.
На этом фоне сенаторы США готовят законопроект о санкциях против венгерских чиновников за блокирование помощи Украине.